Igualada ha celebrat aquest dissabte el tret de sortida com a Capital de la Cultura Catalana amb un espectacle medieval dirigit per Jordi Savall. El músic igualadí ha dirigit l'Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya, que han interpretat deu peces del 'Llibre Vermell de Montserrat'. Es tracta d'un dels còdexs musicals més significatius del segle XVI que destaca per la varietat d'obres i estils que aplega. Feia deu anys que Savall no tocava a casa i ho ha fet des de la Basílica de Santa Maria i amb la presència d'autoritats com la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Aquesta és un de les prop de mil activitats previstes al llarg de l'any.

Igualada s'ha estrenat aquest dissabte com a Capital de la Cultura Catalan, la dinovena de la història després d'agafar el relleu de Tortosa. La iniciativa té entre els objectius difondre i ampliar el prestigi de la llengua i cultura catalanes i projectar el municipi tant a l'interior com a l'exterior.

La Basílica de Santa Maria ha estat l'escenari escollit amb un espectacle dirigit pel músic igualadí Jordi Savall, una figura de gran projecció internacional. Durant més de 40 anys ha exercit d'intèrpret de viola de gamba alhora que també ha estat pioner en la recuperació de patrimoni musical, director d'orquestres de prestigi i promotor de cicles i festivals així com del seu propi segell discogràfic. L’any 2014 va rebre la Medalla d’Or de la Generalitat en reconeixement a la seva contribució a la cultura catalana.

Savall, als seus 80 anys, es troba en un moment molt important de la seva carrera, després d’obtenir la distinció de membre d’honor de la Royal Philharmonic Society. Aquest concert de dissabte ha estat molt especial, no només perquè feia deu anys que no tocava a casa sinó perquè ho ha fet a la Basílica on va iniciar la seva carrera artística. Durant més d'una hora, Savall ha dirigit l'Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya. Han interpretat deu peces medievals, entre les quals hi havia 'O Virgo Splendens' i 'Los set gotxs', entre d'altres, totes incloses en el 'Llibre Vermell de Montserrat'.

Una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa de la ciutat

L’acte inaugural ha comptat amb els parlaments del regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps, que ha fet la benvinguda i ha donat pas a l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que no ha pogut assistir presencialment a l’acte per la covid-19. “És un goig immens per Igualada poder iniciar aquesta Capitalitat Cultural amb aquest concert del Mestre Jordi Savall a la Basílica de Santa Maria. Igualada estarà sempre al seu costat per preservar la figura i el llegat de l’obra d’aquest gran músic universal”, ha subratllat. En aquest sentit, també ha destacat que entre els actes previstos com a Capital de la Cultura Catalana s'organitzarà una cantada per recordar la figura de l'escriptor i polític Antoni Dalmau, que va morir fa un mes.

Han seguit els parlaments del president de l’Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que ha expressat el desig que sigui una bona oportunitat perquè els igualadins "mostrin tot el patrimoni cultural" i que "posin Catalunya al món".

Per últim, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha subratllat el paper essencial de la cultura, com a "vertebradora" de la societat. "La cultura ens dona llibertat i no hi haurà llibertat sense cultura", ha afirmat.

Entre les autoritats també hi havia l'abat de Montserrat, Manel Gasch, i alcaldes de diferents punts del territori.