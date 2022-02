El músic igualadí Jordi Savall va dedicar una part de la jornada d'ahir a visitar la Biblioteca Central de la ciutat i tot el seu fons que s'hi conserva. La sala de música de la Biblioteca compta des de l’any passat amb el Fons Jordi Savall. Aquí s’hi pot trobar l’extens catàleg de l’obra d’aquest músic igualadí conegut a nivell internacional, que inclou uns 250 documents entre discos compactes i audiovisuals. Jordi Savall fa més de cinquanta anys que es dedica a la recerca de músiques antigues, que llegeix i interpreta ja sigui amb la seva viola de gamba o com a director. Unes músiques que recrea amb les formacions Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations. Savall ha passat aquest dissabte a la seva ciutat i al vespre ha inaugurat l'any d'Igualada com a capital cultural.

La creació d’aquest fons va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Igualada per la Unesco, la Fundació CIMA (Centre Internacional de Música Antiga) i el segell discogràfic Alia Box, el qual va oferir a la Biblioteca tots els audiovisuals del seu catàleg amb unes condicions úniques. L’objectiu de la Biblioteca és conservar tota la seva obra com a part de la seva Col·lecció Local, on es preserva tota la producció dels autors de la comarca pel seu valor patrimonial.

Per aquest motiu, aquests CDs i DVDs tenen unes condicions especials de préstec que cal consultar al taulell de la mateixa sala. A més, la Biblioteca Central d’Igualada li dedicarà la propera sessió del seu Club de música, el dimecres 9 de febrer a les 7 de la tarda. La vetllada anirà a càrrec de la musicòloga Anna Romeu i Solà. La sessió és oberta a tothom i no cal inscripció prèvia. En aquesta nova audició del club es proposa un tast dels cançoners musicals del primer Renaixement espanyol.