El Baix Llobregat Nord disposa de 13 nous Punts d’Informació Turística als municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.

El dijous 3 de febrer a les 12 del migdia va tenir lloc l’acte de lliurament dels distintius a les 36 noves empreses certificades de la comarca com a Punt d’Informació Turística del Baix Llobregat, a l’alberg Centre Esplai del Prat de Llobregat. L’acte va tenir la presència de Marina Garcia, regidora de Comerç i Turisme del Prat de Llobregat; Abigail Garrido, diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, i Eva M. Martínez, presidenta del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

Aquestes 36 empreses, 13 de les quals del Baix Nord, s’afegeixen a les ja distingides en edicions anteriors, i s’ha arribat a un total de 90 empreses i entitats del Baix Llobregat acreditades com a punt d’informació turística del Baix Llobregat, les quals participen en el programa que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat va posar en marxa l’any 2016 en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i que té com a objectiu ampliar la xarxa d’oficines de turisme amb altres espais, empreses i entitats de la comarca.

Els Punts d’Informació Turística del Baix Llobregat són establiments (públics o privats) que tenen contacte directe amb el visitant, que si bé no poden donar un servei tan complet com les oficines de turisme, sí que exerceixen una funció informadora en cobrir aquells horaris i territoris que no ho fan les oficines de turisme.

Alhora, aquests punts completen el servei que ofereixen als visitants, i li donen un valor afegit i milloren la seva satisfacció, a través de proporcionar informació turística per continuar la seva estada a la comarca.