Una quarantena de comerços de l'Anoia han participat a la primera edició del programa Digitalcommerce Conca en el que han treballat conceptes com la creació de botigues en línia, campanyes de publicitat a les xarxes socials, millora del posicionament web als buscadors, la creació de l’estratègia de comunicació o el disseny d’un futur ecommerce. La formació s'ha dut a terme la segona meitat del 2021. És un programa impulsat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les empreses participants han rebut un assessorament personalitzat de consultors experts en l’àmbit de la digitalització del comerç de manera gratuïta en itineraris d’entre 20 i 30 hores.

Els comerços participants que tenien un grau mitjà de digitalització han treballat aspectes com el desenvolupament i gestió del web, la millora del posicionament SEO, la creació i gestió de botigues online -amb eines com Google sites, WIX, PrestaShop, shopify, YoastSEO o SERP en Google- , el màrqueting i la comunicació online i offline, i la gestió de les xarxes socials Facebook, Instagram, Tik Tok, Pinterest, Linktree, Linkedin, Whatsapp Business, Youtube, Canva i Google My Business. Una desena d’establiments també han treballat la temàtica de branding i valors de marca per poder fer un disseny coherent de materials, papereria corporativa, packaging, retolació i millora gràfica de l’establiment físic. Per últim, també han dut a terme processos de digitalització interna per integrar les diverses plataformes informàtiques de què disposaven i facilitar així la gestió del dia a dia de l’establiment.

Aquells comerços amb un nivell més baix de digitalització han treballat les eines Whatsapp Business, les principals xarxes socials com Facebook i Instagram, programes de disseny bàsic, gestió del correu de l’empresa i aspectes generals de la gestió del negoci.

A més de les consultories personalitzades, s’han dut a terme 7 seminaris grupals en modalitat presencial i en línia, als quals hi ha participat 115 comerciants i restauradors de la Conca d’Òdena. Les temàtiques, d’interès transversal per als comerços, s’han centrat al voltant de l’àmbit de la comunicació, l’estratègia de negoci on line, la gestió del canvi i la gestió del temps, les xarxes socials, el posicionament a internet i el reglament de protecció de dades, tots ells impartits per professionals del territori referents en cada un dels àmbits.

Fonts de la MICOD han assegurat que la propost ha rebut una molt bona valoració per part dels participants i ja ha anunciat que aquest 2022 se celebrarà una nova edició del programa durant els mesos de març a novembre.

El Digitalcommerce Conca és un dels projectes que la Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha pogut tirar endavant dins el pla de suport al comerç de la Conca d’Òdena, finançat amb un ajut excepcional de 250.000 euros per la Diputació de Barcelona per poder tirar endavant accions de suport i reactivació del comerç local fortament perjudicat per les conseqüències de la pandèmia sanitària des del confinament perimetral de març del 2020, que pràcticament va paralitzar l’activitat econòmica i l’economia local. A més del programa de digitalització de comerços, el pla també inclou la consolidació de la plataforma Conca Comerç per fer comandes i compres online a comerços i restauració de proximitat, aliances i ajuts per a les entitats i actors socioeconòmics del comerç i l’hostaleria, i l’execució de diversos projectes que el propi sector demana.

Properament s’obriran les inscripcions per participar a l’edició d’enguany

Al programa Digitalcommerce Conca hi poden participar comerços, restaurants i parades de mercat, que tinguin un establiment comercial a peu de carrer en un dels 7 municipis de la Conca d'Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba o Castellolí) i vulguin digitalitzar el seu negoci. Es demana que tinguin coneixements informàtics com a mínim de nivell bàsic i el compromís i disposició per assolir el total d’hores que es proposen al projecte.

Properament es farà pública la d’obertura de les inscripcions. Mentrestant, aquells comerciants que hi estiguin interessats, es poden posar en contacte amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena a través del correu comerc@micod.cat.