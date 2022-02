Buff crea una escola de confessió a Igualada. Fonts de l'empresa asseguren que "no hi ha hagut un relleu generacional a l’ofici de la confecció, i això s’ha convertit en un veritable problema per les empreses tèxtils que volen fabricar al territori". Original Buff, S.A., líder en la confecció a la comarca, s'ha decidit, en vistes del seu pla de creixement, fer un pas endavant i impulsar l’Escola de Confecció BUFF® per poder formar des de zero els professionals que necessiten incorporar a la plantilla. Ja hi ha 5 empreses que estan disposades a participar d'un pla de formació professional dual.

Amb el suport de la Fundació per a la Innovació tèxtil FITEX i l’Ajuntament d’Igualada, a través del Servei de Dinamització Econòmica, el proper mes de març neix, doncs, l’Escola de Confecció BUFF®, que tindrà la seu al nou Igualada Fashion Lab (a l’antiga fàbrica Vives Vidal), i que neix amb un doble objectiu: d’una banda facilitar oportunitats professionals als joves de col·lectius vulnerables que no poden accedir al mercat laboral i, de l’altra, reimpulsar la indústria de la moda de l’Anoia propiciant el relleu generacional i formant professionals en un ofici amb molta demanda. A finals del mes que ve l’Escola arrenca impartint un curs de Confecció en Tèxtil organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en la modalitat de formació dual ocupacional, és a dir: els alumnes tenen des del primer dia un contracte laboral d’un any de durada –amb la remuneració que marca el conveni- i combinen la part de formació a l’aula (un 25% de la jornada de 8 hores) i la feina en empreses de la comarca (el 75% restant). Les empreses que ja s’han compromès a contractar alumnes a partir del mes que ve són Original Buff, S.A., Indústries Valls (Punto Blanco), Gavipunt, Tex51 i Diutex, que volen recuperar la tradicional figura de l’aprenent formant-lo des del propi lloc de treball, i amb l’objectiu que els joves es puguin quedar treballant a l’empresa un cop expiri el contracte el març de l’any que ve. Els candidats a ocupar les primeres 14 places disponibles només han de complir dos requisits: tenir entre 16 i 29 anys i estar registrats a l’atur. No es requereix cap tipus de formació prèvia ni se’ls demanarà cap import; el curs és totalment gratuït, inclòs el material, i el primer mes els alumnes ja percebran la primera nòmina. El curs començarà el 28 de març i s’allargarà fins al març de 2023. Tant a l’aula com a les empreses, els alumnes aprendran a utilitzar tot tipus de maquinària de confecció, especialment les pròpies del tèxtil anoienc: màquines de confecció plana, owerlock, remalloses, etc. A més, també rebran classes de matèries transversals com ara competències personals o recerca de feina. Un cop completat el curs, obtindran el certificat professional de nivell 1 “Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell, amb l’especialitat de Confecció industrial tèxtil”. El 14 de febrer, sessió informativa Tot i no haver-se presentat encara formalment, la nova Escola de Confecció ja ha despertat l’interès de diverses persones que volen optar a formar part de la primera promoció. És per això que l’organització del curs ha convocat una primera sessió informativa el proper dilluns 14 de febrer a la seu de l’Igualada Fashion Lab a les 10 h del matí. Els impulsors de la iniciativa han convocat els joves interessats per aquesta data. Les inscripcions es poden fer enviant un Whatsapp al 671459629, trucant per telèfon al 938055710, enviant un correu electrònic a bonetj@aj-igualada.net o presencialment a IgNova Ocupació (C/Lleida, 78 en horari de 9 a 15h). A partir de totes les candidatures presentades, l’Ajuntament d’Igualada, FITEX i les empreses participants faran una selecció dels candidats a ocupar les 14 places disponibles d’aquesta primera edició. Aquesta formació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).