ERC d’Igualada s’ha reunit amb el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, per abordar les xifres i l’estat de la gestió de residus d’Igualada per tal de planificar el projecte de la «Igualada Verda», un concepte de ciutat que, segons Conill, fa referència a la «reutilització, l’urbanisme, la mobilitat i la gestió de residus».

ERC Igualada exposa que «les xifres no són bones» i que actualment la recollida selectiva d’Igualada se situa per sota del 50%, un barem inferior a la mitjana de la comarca. També expliquen que la generació de fracció resta va disminuint però se segueix destinant el 100% a dipòsit controlat, aproximadament unes 12.000 tones (62%) cada any en comparació amb la recollida selectiva, que se situa en 7.400 tones (38%). Un dels fets que més remarca el portaveu d’ERC a Igualada, Enric Conill, és que «hi ha un percentatge dels residus d’Igualada que es destina al dipòsit de Tivissa, tot i que comarcalment tenim el d’Hostalets».

Els republicans consideren que les dades són «significatives» i diuen que «fa anys que les sabem i l’Ajuntament no ha estat capaç d’obrir el debat a la ciutat». Segons recorden, «l’any 2017 les xifres ja eren preocupants i s’exposava que anualment Igualada destinava 480.000 euros a pagar la factura per no reciclar». Conill remarca que «només amb aquest temps s’han pagat 2 milions d’euros». El grup municipal d’Esquerra considera necessari «obrir el tema, detectar mancances de la ciutat i posar-nos a treballar en un model alternatiu que ofereixi millors resultats en reciclatge».

Davant de tot això, el cap de l’oposició proposa tractar aquest tema des de diferents punts de vista. Conill considera que no només parlem de la gestió de residus, sinó que també de «reutilització, urbanisme i mobilitat». «L’un no s’entendria sense l’altre. I tenim exemples de ciutats que ho estan abordant correctament», destaca.