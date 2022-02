Igualada tornarà a tenir rua de Carnaval per tal de recuperar l’essència de la festa, però amb les mesures necessàries per a fer-la segura, com la mascareta i la distància interpersonal fonamentalment. Les comparses sortiran de la plaça de la Masuca i, després del recorregut, entraran a la plaça de Cal Font, on es dissoldrà la rua, sense lectura de pregó ni acte de lliurament de premis.

El dissabte 26 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, començarà la rua, amb la participació, a més de les comparses inscrites, de la Banda de Cornetas y Tambores de la Confraria de Fàtima, el grup de Percussió Protons, l’espectacle itinerant Ghost skulls, de la companyia Alea Teatre, i la carrossa del rei i la reina Carnestoltes, muntada per un grup de joves que col·laboren des de fa molt temps amb la festa major i altres activitats populars, festives i de lleure. Carnaval 2022 a Catalunya: quina dia és i quins pobles fan rua? El recorregut serà l’habitual: carrer de Joaquima Vedruna, carrer de la Soledat, carrer de Sant Jordi, rambla del General Vives, rambla de Sant Isidre, rambla Nova i carrer de Santa Caterina i plaça de Cal font, on acabarà la rua, sense presentacions ni lectura de pregó ni lliurament de premis per evitar aglomeracions. El termini d’inscripcions de les comparses és del 7 al 18 de febrer, i s’ha de fer per correu electrònic a festes@aj-igualada.net Hi haurà 15 premis en metàl·lic (5 de 500 euros i 10 de 200) i tres trofeus a les tres millors comparses, que es faran efectius per transferència bancària. El veredicte del jurat es farà públic a les xarxes socials de Cultura Igualada a partir de les 22 h. Els trofeus a les 3 millors comparses (1a, 2a i 3a) i la menció especial es lliuraran personalment el dimecres 2 de març, a les 11 del matí, a l’ajuntament. El diumenge 27 de febrer, a les 12 del migdia a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc una cercavila de disfresses i l’espectacle infantil Rebombori, amb Roger Canals.