L’Ajuntament de Vilanova del Camí modificarà les condicions del polèmic radar de la C-244. El límit màxim de velocitat passarà de 30 a 40 km/h i l'alcaldessa ha anunciat un increment de la senyalització per incidir en els conductors perquè circulin per aquesta via, ara considerada trama urbana, amb molta prudència. La necessitat d'introduir alguns canvis en un radar que en poc més d'un mes (del 19 de desembre als 24 de gener) havia generat 6.000 multes es va plantejar en el mateix moment que es va veure que hi havia una allau de sancions.

El govern socialista de Vilanova que encapçala Noemí Trucharte va encarregar informes per determinar quines mesures prenia. I davant l'onada de protestes, el govern local va decidir retirar totes les sancions que s'havien imposat fins al 24 de gener. l tant pel que fa a la part econòmica com a la de retirada de punts del permís de conduir. En alguns casos, hi havia conductors que havien perdut, sumant diferents multes, fins a 25 punts del permís de conduir, que en té 12 i si no hi ha sancions pot arribar a tenir-ne 15.

L'Ajuntament va començar a fer canvis en la senyalització a finals de la setmana passada i ha de continuar aquesta setmana. Els senyals de límit de velocitat a 40 km/h ja estan col·locats. Aquesta setmana es reforçarà la senyalització que adverteix que es tracta d'una via urbana on cal circular amb prudència. S'instal·laran alguns senyals lluminosos i es pintarà la calçada amb la voluntat d’alertar els conductors del límit de velocitat en el tram que va des de la rotonda de la residència Amavir fins a la rotonda de La Masia.

Comunicar la decisió als veïns

Així mateix, el govern vol fer arribar una carta als veïns de Vilanova per explicar-los la decisió. De totes maneres, la majoria de sancions, un 85% eren de persones de fora de la ciutat. Trucharte ha explicat els darrers dies que des de l'allau de sancions, els excessos de velocitat s’han reduït de manera molt important. La majoria de les sancions eren per circular entre 50 i 70 km/h, tot i que la mateixa alcaldessa va exposar en roda de premsa que hi havia alguns casos en els que se circulava a velocitats molt més altes.

L'aplicació de les sancions haurien suposat importants ingressos per a l'Ajuntament, però Trucharte ha insistit des del primer dia que l'objectiu no era recaptar diners, sinó aconseguir que els conductors alentissin la velocitat per pacificar el trànsit.

En aquest tram urbà hi ha un nou espai comercial i és una zona d’accés als centres educatius, a part de la gent que es desplaça dels barris de la Pau i Bonavista al centre del municipi. Aquesta transformació ha provocat, insisteix Trucharte, “un augment considerable de persones usuàries d’aquest espai”.