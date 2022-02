ERC de Piera considera que l’alcalde Josep Llopart (de Junts) ha pres dues decisions que com a mínim es podrien considerar irregulars. Per una banda ha autoritzat la interventora de l’Ajuntament a alternar la seva feina en aquest municipi amb la de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui sense cap informe favorable ni de Recursos Humans ni de Secretaria. Els republicans consideren que no s'hauria d'autoritzar perquè hi ha un solapant la seva jornada entre les dues feines. D'altra banda, l'alcalde ha adjudicat una obra pel valor de gairebé 18.000 euros "a dit", a un constructor conegut seu, sense haver demanat tres pressupostos i saltant-se el procediment obligatori de contractació.

Al passat ple ordinari de l’Ajuntament de Piera, els regidors d’Esquerra Republicana van denunciar els dos fets. La interventora de l'Ajuntament de Piera va sol·licitar acumulació de serveis dins de l'horari habitual que realitza al consistori pierenc. "L’article 50.3 del reglament de la Direcció General d’Administració Local permet combinar les dues feines sempre que les funcions acumulades s’exerceixin fora de la jornada ordinària del lloc de treball, i no és el cas, ja que pretén destinar un matí a l’Ajuntament de Montbui, coincidint amb l’horari que es fa a Piera", segons han comentat els republicans. Aquesta petició d’alternar les dues feines, sempre segons les fonts republicanes, l'Ajuntament de Piera "l'ha acceptat sense cap informe previ ni per part de Recursos Humans, ni per part de Secretaria; havent-hi només l’informe de l’alcalde autoritzant a la interventora a absentar-se un dia a la setmana i cobrant el mateix sou, que a més és el segon més alt de l’Ajuntament, per darrere del de la Secretaria".

Aquest fet produeix un greuge comparatiu amb la resta de treballadors que veuen que, en alguns casos, malgrat que han demanat flexibilitat laboral se'ls hi ha denegat. Així com s’han posat traves a l’hora de demanar dies d’assumptes personals o en el moment de cobrar les hores extres. Aquesta decisió produeix una desigualtat en el tracte als treballadors de l’Ajuntament, decidint què es permet i què no sota el criteri d’amiguisme. És per això que des d’Esquerra Piera hem presentat un recurs de reposició davant de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

L’altre fet és el cas flagrant de malversació de fons públics. L’alcalde, Josep Llopart, ha autoritzat a dit una obra a un constructor conegut seu. L’alcalde va vulnerar el procediment de contractació establert, que és d’obligat compliment, adjudicant a dit, sense demanar tres pressupostos, una obra pel valor de gairebé 18.000 €. I a més, comptant amb l’informe desfavorable de Secretaria i d’Intervenció, i sense cap documentació per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament. Aquest fet ens recorda, tristament, a maneres d’actuar d’antics polítics del partit d’on prové Junts per Piera. L’obra feta era necessària, i des d’Esquerra Republicana estem d’acord en fer-la, però mai vulnerant el procediment de contractació. S’ha de ser curós amb els diners del consistori i pensar en el benefici de tota la ciutadania i no només en la dels amics i coneguts.