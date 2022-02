Una quarantena de comerços de l’Anoia han participat a la primera edició del programa Digitalcommerce Conca en el què els alumnes han treballat conceptes com la creació de botigues en línia, campanyes de publicitat a les xarxes socials, millora del posicionament web als buscadors, la creació de l’estratègia de comunicació o el disseny d’un futur ecommerce. La formació s’ha dut a terme la segona meitat del 2021 i ha esta un èxit, segons els organitzadors, que ja han anunciat la segona edició per aquests 2022.

És un programa impulsat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les empreses participants han rebut un assessorament personalitzat de consultors experts en l’àmbit de la digitalització del comerç de manera gratuïta en itineraris d’entre 20 i 30 hores.

Els comerços participants que tenien un grau mitjà de digitalització han treballat aspectes com el desenvolupament i gestió del web, la millora del posicionament SEO, la creació i gestió de botigues online -amb eines com Google sites, WIX, PrestaShop, shopify, YoastSEO o SERP en Google- , el màrqueting i la comunicació online i offline, i la gestió de les xarxes socials Facebook, Instagram, Tik Tok, Pinterest, Linktree, Linkedin, Whatsapp Business, YouTube, Canva i Google My Business. Una desena d’establiments també han treballat la temàtica de branding i valors de marca per poder fer un disseny coherent de materials, papereria corporativa, packaging, retolació i millora gràfica de l’establiment físic. Per últim, també han dut a terme processos de digitalització interna per integrar les diverses plataformes informàtiques de què disposaven i facilitar així la gestió del dia a dia de l’establiment. Els comerços han treballat sobre línies diferents segons el seu desenvolupament digital.