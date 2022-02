L’Ajuntament de Vilanova del Camí modificarà les condicions del polèmic radar de la C-244. El límit màxim de velocitat passarà de 30 a 40 km/h i l’alcaldessa ha anunciat un increment de la senyalització per incidir en els conductors perquè circulin per aquesta via, ara considerada trama urbana, amb molta prudència. La necessitat d’introduir alguns canvis en un radar que en poc més d’un mes (del 19 de desembre als 24 de gener) havia generat 6.000 multes es va plantejar en el mateix moment en què es va veure que hi havia una allau de sancions.

El govern de Vilanova que encapçala la socialista Noemí Trucharte va encarregar informes per determinar quines mesures prenia. I davant l’onada de protestes, el govern local va decidir retirar totes les sancions que s’havien imposat fins al 24 de gener. l tant pel que fa a la part econòmica com a la de retirada de punts. En alguns casos, hi havia conductors que havien perdut, sumant diferents multes, fins a 25 punts del permís de conduir. L’Ajuntament va començar a fer canvis en la senyalització a finals de la setmana passada i ha de continuar aquesta setmana. Els senyals de límit de velocitat a 40 km/h ja estan col·locats. S’instal·laran senyals lluminosos i es pintarà la calçada alertant del límit de velocitat.