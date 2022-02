Esquerra Republicana demana al govern d'Igualada de Junts x I que “s’ajudin a les famílies igualadines que ho necessitin a fer front als rebuts de llum, gas i aigua” per tal de que “ningú hagi de renunciar a engegar la calefacció durant els mesos de fred”. “Com és sabut, ja de forma habitual a principis d’any arriben els rebuts més elevats”, ha manifestat Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC a la capital de l'Anoia, “però aquest cop són particularment més cars degut a l’encariment dels subministraments durant el darrer any”. Segons els republicans, “això obliga a totes les administracions a arremangar-se i buscar solucions per evitar deixar cap família al llindar entre haver d’escollir quin rebut pagar i quin no. I tenint en compte que Igualada és la ciutat mitjana amb uns impostos més cars, aquestes ajudes encara haurien de ser majors i més extensives a totes les famílies”.

Enric Conill assegura que ERC porta "molts anys batallant i exigint, i de la qual mai obtenim resposta”. Segons recorda el mateix portaveu, ell mateix va exposar en l’últim ple de pressupostos de setembre que aquesta era una mesura “clau”. En el mateix ple, Conill ja va advertir de que “aquest hivern ja li avanço, serà un tema candent i de molta actualitat”. També poden trobar-se mesures de la mateixa temàtica en el programa d’ERC Igualada de les darreres eleccions municipals on la formació manifestava la seva voluntat de “incrementar de manera notable les ajudes a les famílies amb problemes econòmics”. Davant d’aquests fets, ERC exposa que el govern d’Igualada està destinant la “irrisòria xifra de 7,30 euros per família al mes per ajudar a pagar llum, aigua i gas”. Una dada que “contrasta en negatiu amb les d’altres municipis que fan bé la feina i ajuden les seves famílies, com el cas de Reus, que ofereix ajudes d’entre 45 i 60 euros al mes en funció del de la mida de la unitat familiar”. Conill demana al govern de castells que “escolti les necessitats econòmiques dels seus veïns, de la gent d’Igualada, i activi urgentment una línia d’ajuts municipals per ajudar a pagar subministraments abans no sigui massa tard”.