Tres municipis de l’Anoia –Masquefa, Piera i Hostalets de Pierola- i un del Baix Llobregat –Esparreguera- s’han posat d’acord per intentar posar punt i final als constants episodis de males olors que pateixen els veïns i que provenen de l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc4. L’Ajuntament de Masquefa lidera els treballs de redacció d’una normativa en matèria d’olors que permeti, entre d’altres, establir instruments de control de les activitats i els focus emissors; regular les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació odorífera; i establir uns valors límits d’emissió. Per tot plegat, han demanat una reunió amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i reclamen que se’ls declari Zona d’Olor de Règim Especial (ZORE).

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, fa anys que té una lluita oberta en contra de les instal·lacions de l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc4 per les constants molèsties que causen als veïns del seu municipi. Tot i que l’impacte visual i les pudors d’aquests dos equipaments afecten sobretot a Masquefa, les dues instal·lacions pertanyen al poble veí d’Hostalets de Pierola. Boquete es mostra satisfet que ara, després de molts anys de lluita, s’hagi pogut instaurar entre els quatre municipis afectats una «visió conjunta respecte unes instal·lacions que sobrepassen l’àmbit municipal». La pretensió dels quatre municipis és redactar una normativa específica en matèria d’olors al territori que permeti «solucionar els episodis continus de pudors que patim», relata Boquete. En aquest sentit, deixa clar que «no pretenem que sigui una normativa sancionadora, sinó que permeti implementar les mesures necessàries per evitar les males olors». «Ens hem alineat tots els municipis perquè, a partir d’un determinat llindar que creiem que no s’ha de superar, puguem exigir a les empreses que duguin a terme accions per evitar que això passi», afegeix. A més de les males olors, les dues instal·lacions emeten gas metà. Segons relata, aquest gas «té 30 vegades més d’efecte hivernacle que el propi CO2». Creu que «s’haurien de buscar mecanismes per evitar aquestes emissions». L’impacte visual també és una altra de les queixes.