L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat les obres de la pista poliesportiva de l’institut Badia i Margarit, un equipament que s'esperava per quan es va fer el trasllat i que el seu retard en l'execució va fer que el claustre de professors l'inclogués l'octubre del 2020 entre els dèficits que tenien a l'hora d'iniciar l'activitat educativa. La pista donarà servei a l’equipament educatiu i també estarà oberta a la resta de la ciutadania fora de les hores lectives.

La pista poliesportiva que es crea permetran la pràctica de diverses especialistats esportives i també altres activitats docents. La intervenció que ha iniciat l'Ajuntament també preveu arranjar els entorns d’aquest equipament fent-los totalment accessibles. La pista té unes mides de 44x22 metres i "estarà connectada de forma totalment accessible amb l’Institut mitjançant rampes i escales", segons han explicat fonts municipals. El cost de la pista i les obres d’arranjament de l’entorn de l’Institut Badia i Margarit, que tindran una durada de 4 mesos, tenen un cost de 355.000 euros.

En la presentació de l’inici de les obres, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que aquesta pista “completa les instal·lacions de l’Institut Badia i Margarit ampliant l’espai on els alumnes poden jugar i practicar esport tal i com demanava el centre”. Castells també ha remarcat el fet que tot Igualada guanya un nou espai, ja que “la pista s’ha creat amb l’objectiu que estigui oberta a tota la ciutat fora de l’horari lectiu per tal que passi a ser un espai més per practicar esport i gaudir de l’entorn”.

Les obres es realitzen a la zona on antigament hi havia les piscines Requesens dignificant aquest espai en desús per on també discorre l’Anella Verda, per tant serà un espai a tocar de la natura obert i amb vegetació. Amb aquestes actuacions s’avança cap al tancament dels 14km de l’anella verda d’Igualada que esta prevista que estigui totalment completada aquest 2022.

El grup de Junts x Igualada, que governa a la ciutat, ha indicat que "l’aposta per aquest institut neix de la necessitat de dotar al districte de llevant d’un centre educatiu juvenil, i donar resposta a totes aquelles famílies dels barris de Montserrat, Sant Crist, així com Les Flors i també de la zona centre". Miquel Vives, regidor i portaveu del grup de Junts, ha explicat que "teníem clar que era necessari impulsar aquest institut, i ja el 2015 vam cedir els terrenys a la Generalitat de Catalunya per a la seva construcció. Som una ciutat sense barracons, hem treballat per trobar les inversions necessàries i fer que aquest institut sigui una realitat". I assegura que "ara, el 2022 és un institut de referència a la comarca, amb ESO i també Batxillerat, i amb un equip directiu motivat i entusiasta. Un institut connectat amb l’escola Gabriel Castellà i just davant de l’equipament juvenil de Cal Badia, que permetrà establir vincles entre les diferents entitats que hi participen amb els joves de l’institut, així com transformar amb inversió pública la zona de llevant".

Vives ha situat aquest obra en un treball per aconseguir "l'excel·lència educativa". I en aquesta línia inclou el nou grau superior de Formació Professional a l’Escola Municipal d’Art La Gaspar. Aquest nou grau en Gràfica Audiovisual "ens permet completar tot l’itinerari formatiu dins el món del disseny", ha indicat el regidor, que ha afegit que "vam captar el coneixement, i ara hem apostat també per l’equipament, amb un nou plató que utilitzarà l’escola d’art, però que també se’n beneficiaran entitats de la ciutat com l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, fundada l’any 1930".

Vives completa el retrat de les millores educatives amb l’Institut Milà i Fontanals, "amb els que estem treballant un Pla Funcional d’usos per dotar-los d’eines per a la seva ampliació, més necessària que mai", segons el mateix regidor. L’any 2021, centenars de joves es van quedar sense plaça a la primera opció escollida dins la preinscripció escolar, i "això no pot tornar a passar", assegura. Vives indica al departament d'Educació de la Generalitat, que dirigeix ERC, ha de "treballar en aquesta ampliació" i es compromet a posar el govern de la ciutat "al seu costat per agilitzar tots els tràmits".