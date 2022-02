L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat les obres de construcció de la pista poliesportiva de l’institut Badia i Margarit, un equipament que s’esperava per quan es va estrenar el nou edicifi i que el seu retard en l’execució va fer que el claustre de professors l’inclogués l’octubre del 2020, entre els dèficits que tenien a l’hora d’iniciar l’activitat educativa. Aleshores, el govern va atribuir no haver iniciat les obres a les necessitats pressupostàries de la pandèmia. La pista donarà servei a l’equipament educatiu i també estarà oberta a la resta de la ciutadania fora de les hores lectives.

La intervenció que ha iniciat l’Ajuntament també preveu arranjar els entorns d’aquest equipament fent-los totalment accessibles. La pista té unes mides de 44x22 metres i «estarà connectada de forma totalment accessible amb l’Institut mitjançant rampes i escales», segons han explicat fonts municipals. El cost de la pista i les obres d’arranjament de l’entorn de l’Institut Badia i Margarit, que tindran una durada de 4 mesos, tenen un cost de 355.000 euros.

En la presentació de l’inici de les obres, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va explicar ahir que aquesta pista «completa les instal·lacions de l’Institut Badia i Margarit ampliant l’espai on els alumnes poden jugar i practicar esport tal i com demanava el centre». Castells també va remarcar el fet que tot Igualada guanya un nou espai, ja que «la pista s’ha creat amb l’objectiu que estigui oberta a tota la ciutat fora de l’horari lectiu per tal que passi a ser un espai més per practicar esport i gaudir de l’entorn».

Les obres es realitzen a la zona on antigament hi havia les piscines Requesens dignificant aquest espai en desús per on també discorre l’Anella Verda.

El grup de Junts x Igualada, que governa a la ciutat, també indicat que «l’aposta per aquest institut neix de la necessitat de dotar al districte de llevant d’un centre educatiu juvenil, i donar resposta a totes aquelles famílies dels barris de Montserrat, Sant Crist, així com Les Flors i també de la zona centre».