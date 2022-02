L’Ajuntament d’Igualada obre la convocatòria per accedir a les subvencions per rehabilitar de façanes. Les peticions es podran resentar fins al proper 29 d’abril. La regidora d’urbanisme, Carlota Carner, ha explicat que amb la iniciativa el govern pretén «protegir i millorar el paisatge urbà i la seva estètica, i mantenir la seguretat de les façanes dels edificis respecte la via pública per aconseguir una regeneració del nucli antic».

Carner ha recordat que en l’anterior convocatòria, la del 2021, «l’Ajuntament va concedir l’import més gran per la restauració de Façanes amb una clara voluntat d’assolir un major nombre de façanes rehabilitades cada any. Aquest 2021 s’han concedit un total de 18 subvencions per un import total d’aproximadament 40.000 euros. La regidora Carner s’ha mostrat esperançada que aquestes xifres de participació segueixin aquest any. Manté que les xifres de la convocatòria del 2021, per al govern de Junts s’han de considerar «molt bones» i espera que el 2022 s’aconsegueixi «una renovació important de l’exterior dels edificis del nucli antic de la ciutat per millorar el paisatge urbà i garantir-ne la seguretat».