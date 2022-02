El preu del lloguer d’habitatges a Olesa va baixar l’any passat més que la mitjana de Catalunya. La reducció d’un 8% ha estat possible gràcies, segons el govern de l’Ajuntament d’Olesa, al fet que el municipi es va acollir el 2020 a la regulació de la llei del preu del lloguer. Jordi Martínez, regidor d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa, veu que la mesura ha estat positiva, tot i que considera que els preus continuen molt elevats.

El 2021 el preu del lloguer d’habitatges a Olesa es va reduir un 8%, per sobre de la mitjana de Catalunya, que va registrar un descens del 5,5% i un 2,7% als no regulats. Aquesta important reducció ha estat possible gràcies al fet que l’Ajuntament d’Olesa es va acollir, el setembre de 2020, a la regulació plantejada per la Llei 11/2020 del preu del lloguer i va demanar a la Generalitat que Olesa fos considera zona de mercat tens d’habitatge. Martínez assegura que l’Ajuntament continuarà reclamant noves polítiques d’habitatge d’ens supramunicipals que permetin als municipis poder reduir encara més els preus, tenint en compte que els ajuntaments no tenen competències en habitatge.

De fet, els bons resultats obtinguts a Olesa han fet que municipis propers com Esparreguera, que no es va acollir a la regulació del preu del lloguer en el seu moment, també hagi decidit fer-ho. En aquest sentit, Jordi Martínez ha manifestat que «és una satisfacció que municipis governats per altres partits reconeguin la bona feina feta per Olesa».

Al setembre de 2020 va entrar en vigor la llei que regula el preu dels contractes de lloguer, que té com a finalitat contenir i moderar el preus en aquells municipis considerats zona de mercat tens d’habitatge.

Jordi Martínez destaca que malgrat la valoració positiva per la reducció del preu dels lloguers, aquests encara són molt elevats i per aquesta raó «és necessari continuar amb accions per abaixar-los més». En aquest sentit, ha apostat per l’impuls de polítiques que permetin que els pisos buits entrin al mercat del lloguer, així com per la promoció d’habitatge públic.