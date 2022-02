Olesa de Montserrat, que té un dels Carnavals més concorreguts de l’àrea nord del Baix Llobregat, vol recuperar enguany l’alt nivell de participació que la convocatòria tenia abans de la pandèmia.

La festa carnavalesca del 2022 inclourà animació infantil, benvinguda del rei Carnestoltes, passarel·la per als més petits, rua conjunta per a petits i grans, concurs i ball de disfresses.

La festa de Carnestoltes d’Olesa començarà a les 17.30 h amb la benvinguda del rei Carnestoltes i la passarel·la de disfresses per als més petits a la plaça de Catalunya.

Posteriorment, a les 18.30 h s’iniciarà la rua de Carnestoltes conjunta. El recorregut d’enguany variarà una mica respecte d’anys anteriors: sortirà de la plaça de Catalunya, passarà per l’avinguda de Francesc Macià, pujarà pel carrer de Mallorca, i des d’aquí arribarà fins al carrer d’Anselm Clavé i baixarà després per Jacint Verdaguer per tornar a la plaça de Catalunya, on es farà el concurs de disfresses.