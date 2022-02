La Conca d'Òdena farà una cursa en suport a les malalties minoritàries. Els organitzadors de l'activitat solidària han fet pública una imatge en la que els alcaldes i ells mateixos fan una crida a la participació. Els tres Mullons, ha estat l’escenari escollit per a presentar aquesta nova proposta solidària. Un punt emblemàtic per a l'Anoia des d'on es visualitza tota la Conca d’Òdena i on els alcaldes i responsables de l’organització han fet una crida a participar el diumenge 27 de febrer a la Transconca. El dia escollit és el més proper al dia mundial de les malalties minoritàries. Aquesta és una iniciativa que neix de la bona connexió entre l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i de l’Associació de les Mucopolisacaridosis i Síndromes relacionats, i que compta amb el suport i la implicació dels Ajuntaments de la Conca d’Òdena.

La Transconca és una marxa i pedalada popular oberta a tothom, un esdeveniment esportiu, que transmet diferents valors (Esport, natura, solidaritat, compromís i voluntariat). La marxa sortirà de tots els municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Òdena, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarita de Montbui i Castellolí) i acabarà a la Pobla de Claramunt. Es podrà fer a peu, corrent o amb bicicleta, per això hi haurà diferents itineraris i un recorregut adaptat per donar la possibilitat a tothom per participar-hi. Es vol que sigui una festa participativa.

Durant els recorreguts hi haurà avituallaments i a l’arribada s’oferirà als participants diferents degustacions i consumicions, en un ambient festiu. Hi ha una web informativa www.transconca.com. Els circuits han estat creats per la UECANOIA, tenint en conta que siguin aptes per a qualsevol mena de nivell. S’anima a participar sol, en família o amb amics. L’organització ha posat un nom de malaltia minoritària a cada circuit per ajudar a donar-li visibilitat. Jorba - Morquio, Igualada - MPS-Lisosomales, Òdena - Hunter, Vilanova del Camí- Hurler, Santa Margarita de Montbui – Maroteaux, Castellolí – Sly, La Pobla de Claramunt (Inclusiva) – Sanfilippo.

Dia mundial de les malalties minoritàries

L'objectiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, promogut per l'Organització Europea de Malalties Minoritàries (EURORDIS), és donar a conèixer les malalties rares i posicionar-les com una prioritat social i sanitària. El dia mundial de les malalties minoritàries (o rares) es celebra cada any l’últim dia del mes de febrer. Com sol passar en gairebé tots els casos és la manca de visibilitat el que fa necessari marcar una data al calendari per celebrar aquest dia amb els pacients i familiars afectats per aquestes condicions poc comunes, per així sensibilitzar-nos, ni que sigui solament un cop l’any.