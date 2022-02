L’Ajuntament d’Esparreguera farà unes 40 actuacions urgents d’asfaltatge a diversos carrers del municipi, tant del centre de la vila com de barris perifèrics i polígons industrials. Aquestes intervencions començaran a principis de març i es faran en zones definides com a urgents. L’actuació, que té una durada estimada d’un mes, s’ha adjudicat a l’empresa José Antonio Romero Polo per un import de 117.249 euros, IVA inclòs.

La diagnosi de l’estat de conservació de tots els carrers del municipi, serà l’eina clau per determinar la intervenció. Ara s’està pendent de la valoració econòmica de les intervencions proposades. Aproximadament la meitat de les intervencions es faran al nucli urbà i la resta estaran repartides entre els barris de Mas d’en Gall i Can Rial i alguns polígons industrials, com el de Can Roca. Els treballs abraçaran una superfície de 5.100 m² i els treballs no es realitzaran en tota la longitud de les vies, sinó únicament en les zones més malmeses. Al nucli urbà hi ha previstes actuacions als carrers Mestre Feliu Monné, Orenci Valls, Font del Vidal, Llobregat i Girona, entre d’altres. A Can Rial, algunes de les vies on s’intervindrà seran el carrer de Josep Maria Sert, Isaac Albéniz, Doctor Barraquer i Isidre Nonell.