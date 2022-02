L'Hospital de Sant Joan de Deu de Martorell (FHSJDM) va tenir durant el 2021 un 53% més de nadons nascuts al centre que l'any anterior. La direcció del centre ha fet pública la dada en la commemoració del dia europeu de la salut sexual i reproductiva, durant la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, al centre de naixements. Aquest espai es va inaugurar a finals del 2017, i que ofereix un acompanyament "respectuós i informat" a famílies que desitgen un part natural, segons expliquen fonts del centre.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en motiu del dia europeu de la salut sexual i reproductiva, ha volgut conèixer de primera mà el centre de naixements de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM). Durant la visita ha destacat que “per garantir el dret al part respectat amb equitat territorial, volem consolidar el model de centre de naixements com el de la FHSJDM arreu de Catalunya”. És un centre pioner, que des de la seva inauguració, ha triplicat el nombre de parts i que aquest darrer any, ha augmentat un 53% respecte l 'any anterior, de 102 l’any 2020 han passat a 156 naixements aquest any passat.

Durant la visita, la consellera ha estat acompanyada per l ́alcalde de Martorell i president del patronat de la FHSJDM, Xavier Fonollosa, el director gerent de la FHSJDM, Manuel Álvarez del Castillo i la llevadora referent de l’hospital, Sara García, que ha assenyalat que “aquest interès creixent pel centre de naixements ha estat degut a una petició de la dona i les famílies en general, que cada vegada més busquen el part respectat”. I ha afegit que “també explica el creixement el fet que s’ha acompanyat a dones de tot el territori de Catalunya, i fins i tot han contactat amb nosaltres, famílies d’altres comunitats autònomes sol·licitant informació per donar a llum amb el nostre equip.”

D’altra banda, el director gerent de la FHSJDM ha afegit que “ha estat cabdal la implicació de tots els professionals del centre hospitalari, perquè el projecte s’hagi consolidat en 3 anys”. I finalment, l ́alcalde ha destacat l’èxit de la iniciativa: “que situa l’hospital públic més antic de Catalunya com a pioner en l’assistència als parts respectats” i ha afegit: “la ciutadania té l’opció del part natural, però també té la seguretat d’estar en un centre hospitalari”. L’alcalde ha celebrat que ara Martorell serveixi d’exemple per a la resta de la xarxa d’hospitals catalans.

La consellera també ha pogut conèixer de primera mà, una jove parella, Cristina i Juan, que el passat mes d’agost va tenir el seu primer fill, Diego, al centre de naixements, i han explicat la seva experiència.