El metge de família igualadí Francesc Xavier Cantero Gómez, de l’EAP Igualada Urbà, i la metgessa de família Maria Rosa Farrés Creus, de l’EAP Artés, seran dos dels professionals de l'ICS protagonistes de les jornades mèdiques en el segon aniversari de l'inici de la pandèmia de covid. L'ICS fa balanç de l'experiència dels seus professionals amb un cicle de xerrades "en clau de futur", segons han explicat fonts de l'empresa pública. Cartero titula la seva intervenció "Igualada, on tot comença" i Farrés, "L’atenció primària, exemple de flexibilitat i resiliència".

L'Institut Català de la Salut (ICS) organitza un cicle de quatre seminaris web per als professionals sanitaris amb l'objectiu d'oferir un espai de reflexió en clau de futur a partir d'un recull d'experiències en primera persona i des de la primera línia, sorgides arran de les exigències de la gestió de la pandèmia. "El coronavirus -segons expliquen fonts de l'empresa pública- ha estat un repte inèdit per a tot el sistema sanitari, però en especial ha posat a prova la capacitat resolutiva de l'atenció primària, que ha dut el pes de la pandèmia".

L'ICS assegura que la pandèmia ha suposat un increment d'activitat que situen a l'entorn del 30%, tant presencial com no presencial. S'ha arribat a atendre el 79% de la població (en prepandèmia s'atenia el 72%), un 95% quan es parla de població vulnerable. Sense comptar la feina de la vacunació. A part de les experiències d'Igualada i Artés, també es tractarà sobre les "Les pneumònies bilaterals, l’atenció primària es posa en alerta", una xerrada sobre una de les principals afectacions de la pandèmia. Anirà a càrrec de Purificación Robles Raya, metgessa de família de l’EAP Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, i de Pere Guirado Vila, metge de família de l’EAP Pallejà. Gemma Fanlo de Diego i de Judith López López, metgessa de família, infermera i treballadora social, respectivament, de l’EAP Montnegre de Barcelona, tractaran sobre els pisos socials; Margalida Colldeforns, llevadora de l'ASSIR Granollers, del fet de donar a llum en pandèmia; i Núria Campa Falcón, pediatra de l'EAP Alcarràs, i la mediadora Mihaela Curbat, del mateix centre, sobre la pandèmia a Lleida. També hi haurà un acte de condol pels sanitaris i les persones que han perdut la vida en aquesta pandèmia.

En les altres tres sessions també es tractaran també temes com la gestió de la covid-19 a les presons, l’arribada de les vacunes, la recuperació del diagnòstic i la clínica en el període entre onades o l’estratègia dels cribratges poblacionals. El cicle finalitzarà amb una sessió monogràfica dels projectes amb visió de futur per implementar en aquesta nova fase de normalitat.

Les trobades seran els quatre dimecres vinents de febrer i de març de les 13.45 h a les 15.15 h. La seva emissió estarà oberta, en format telemàtic, per a totes i tots els professionals sanitaris i la ciutadania.

Les sessions quedaran enregistrades a la pàgina web de l'ICS, així com al canal de Youtube. A més, cada sessió es complementarà amb un podcast on es ressaltaran els millors moments de cada conferència. El cicle podrà seguir-se i comentar-se a les xarxes socials amb l'etiqueta #ICSMemòriaCOVID #2anys.