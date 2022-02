El delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, ha assegurat que les primeres seus de delegacions de la Generalitat a la vegueria del Penedès serà imminent, per al més de març la Generalitat compta fer l'anunci oficial i situar un departament a cada cap de comarca, les quatre que conformen aquest última regió que es va afegir al mapa de vegueries, desenvolupat parcialment, d'altra banda.

Alquézar ha garantit que el desplegament a les quatre comarques es farà de forma "imminent", Seran quatre serveis territorials, repartits a cadascuna de les capitals de comarca de la vegueria, i està previst que el vicepresident Jordi Puigneró els anunciï en un acte oficial el proper mes de març. Segons el delegat, abans que acabi l'any hauria de quedar embastada l'obertura de quatre Serveis Territorials més, que estarien en marxa el 2023.

El desplegament de les conselleries a la vegueria comportarà el nomenament dels respectius directors territorials, que seran càrrecs de nova creació, alhora que es preveuen centenars de treballadors per operar des de les noves oficines. Alquézar ha precisat, però, que no està prevista la creació de noves places, sinó que es redistribuiran treballadors que actualment hi ha a les delegacions d'Àmbit Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona.

D'altra banda, Alquézar ha avançat la intenció de crear un Institut de Desenvolupament de les Comarques Penedesenques amb la intenció d'impulsar l'economia d'aquest territori. L'objectiu és seguir el model instaurat a zones com les Terres de l'Ebre "i generar nous espais d'oportunitat". Ha assegurat que la intenció és "atraure iniciatives que dinamitzin l'economia amb afectació directe al mercat de treball però de forma equilibrada amb el paisatge".

El delegat s'ha mostrat partidari d'estudiar la creació de regions pròpies de Salut, Emergències i també dels Mossos d'Esquadra. Alquézar considera que durant aquesta legislatura es podrà "avançar per establir les bases" d'un desplegament territorial d'aquests serveis bàsics "que singularitzin el Penedès com a vegueria".

El projecte Idiada 2 i el Campus Motor

D'altra banda, Alquézar ha refermat aquest dimarts l'aposta de la Generalitat per tirar endavant el projecte d'Idiada 2 als terrenys reservats per al Logis Penedès. Com ja va avançar a l'estiu en una entrevista amb l'ACN, Alquézar considera que la firma de desenvolupament automobilístic "ha de créixer" a l'espai pensat fins ara per al Centre d'Intercanvi de Mercaderies (CIM), de manera que s'ha mostrat partidari a "deixar de banda" el projecte inicial previst en uns terrenys que queden a cavall de l'Arboç, Banyeres del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal. En paral·lel, Alquézar ha garantit el desplegament dels primers Serveis Territorials de la Delegació abans que acabi aquest 2022.

Alquézar ha destacat el pes i activitat que té actualment el centre de desenvolupament automobilístic d'Idiada, ubicat a Santa Oliva, i que està valorada en 1.000 MEUR. Això, sumat al fet que Idiada 2 està enfocat cap al desplegament del vehicle elèctric, fan que el delegat es decanti per situar aquest nou centre a l'espai previst pel Logis. "Hem d'avançar en aquesta línia", ha refermat Alquézar en una trobada amb la premsa aquest dimarts.

El delegat considera que juga a favor d'Idiada 2 el PERTE-VEC (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat) aprovat pel govern espanyol, i ha recordat que la firma confia en rebre fons Next Generation. El projecte d'Idiada 2 és un dels 27 que la Generalitat va presentar per beneficiar-se d'aquests fons de recuperació. La proposta, batejada com a 'Mobilitat del futur: connectada, intel·ligent i autònoma', està quantificada en 1.237,4 milions d'euros. Per al primer any, el pressupost és de 317,3 milions.

Alquézar ha situat aquest projecte en el marc de la reindustrialització global del Penedès, i ha assenyalat que Idiada 2 pot anar lligat a l'impuls del Campus Motor de l'Anoia. "Cal una mirada penedesenca en tota la reindustrialització que Catalunya viurà els propers anys", ha afirmat el delegat, tot defensant que el territori "ha de fer aflorar els seus potencials" per tirar endavant noves indústries, com el vehicle elèctric.

Malgrat l'aposta passa per construir un segon centre de desenvolupament automobilístic als terrenys històricament reservats per al Logis Penedès, Alquézar també precisa que ara mateix el projecte del centre d'intercanvi de mercaderies projectat per l'empresa pública CIMALSA no es pot donar per arxivat. Apunta que hi ha converses obertes amb el Departament de Territori per estudiar què fer definitivament amb els terrenys.

Des del mateix Departament, confirmen a l'ACN que hi ha una negociació oberta, si bé puntualitzen que ara per ara "es treballa per fer compatibles els dos projectes", tal com havia defensat l'anterior conseller, Damià Calvet. En aquest sentit, recorden que a l'estiu el Parlament va aprovar una proposta de resolució que instava el Govern a aprovar el nou pla director del Logis.