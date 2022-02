L’Ajuntament d’Igualada es proposa reduir l’abandonament escolar després de l’ESO. Hi ha prop d’un 50% d’alumnes que o bé han abandonat els estudis sense completar l’escolarització obligatòria (11,5%) o no han continuat després del quart curs de secundària (38,5%). Igualada és una de les 8 ciutats seleccionades per al projecte pilot «Noves Oportunitats Educatives» de la Diputació de Barcelona. Igualada crearà la figura de l’orientador que visitarà els instituts, una plataforma tecnològica per centralitzar la informació a escala local, i impularà la campanya «Tu sí que vals».

A Igualada hi ha 4.200 joves d’entre 16 i 24 anys dels quals 433 (l’11,5%) no s’ha graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i 1.600 (un 38%) no han continuat estudiant després de l’ESO cap de les opcions que s’ofereixen (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior o Mitjà i Programes de Formació i Inserció). El govern de la ciutat considera que «es tractat d’una xifra d’abandonament escolar molt preocupant, i més tenint en compte l’elevat nombre d’atur juvenil que afecta especialment el jovent sense formació». Quasi el 80% dels joves aturats de menys de 23 anys no té estudis, segons dades de l’IDESCAT. L’Ajuntament d’Igualada crida els joves a seguir estudiant en l’etapa postobligatòria. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa i la regidora de Joventut, Carlota Carner, han anunciat la implantació del Servei d’Orientació Educativa que incorpora la figura de l’orientador educatiu dintre dels instituts per donar assessorament personalitzat a l’alumnat, i la implantació d’una plataforma tecnològica que posarà en comú tota la informació a escala local per poder oferir els serveis i recursos educatius i laborals als joves i a les seves famílies de manera personalitzada i fer un seguiment dels joves en risc. Les accions s’emmarquen en el projecte Noves Oportunitats Educatives 4.10 (NOE), un dels anomenats «projectes transformadors» de la Diputació de Barcelona que tindrà 7 ciutats pilot, i una serà la capital de l’Anoia.