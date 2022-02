L'alcalde de Cabrera d'Anoia, el republicà Jaume Gorrea, haurà de seure a la banqueta del acusats del jutjat penal número 16 de l'Audiència de Barcelona el proper dia 15 de març. El fiscal del cas considera que en la contracció d'unes obres per "sanejar" un camí hauria incorregut en un delicte de prevaricació en atorgar directament la intervenció a una empresa, tot i que l'obra, per seu cost econòmic, hauria d'haver estat aprovada per ple. L'acusació pública exposa que l'alcalde estava advertit de la irregularitat per part del secretari interventor i que malgrat tot va continuar amb el procés d'adjudicació directe el febrer del 2012. Gorrea va tenir una primera etapa com alcalde de 2011 a 2015, després de la qual a Cabrera hi va haver relleu i l'alcaldia va recaure en el socialista Salustiano Monteagudo. Aquest va ser qui va obrir la porta judicial, segons explica, per evitar que les responsabilitats sobre aquests fets que havia fet un rival polític recaiguessin sobre les seves espatlles.

Ara s'ha conegut que el jutjat ha enviat les citacions judicials al suposat autor dels fets, que s'atribueixen a Gorrea, i als testimonis, entre els que hi ha Salustiano Monteagudo. En fiscal del cas explica en la seva argumentació que el dia 5 de setembre el ple de l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia va aprovar una memòria valorada pel sanejament del camí de Canaletes a Sant Jaume de Sesoliveres. El projecte el va redactar l'arquitecte municipal, Jordi Cufí, i l'obra estava valorada en 209.992,07 euros. Aquesta xifra supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal (1,5 milions), i en aquesta circumstància l'alcalde no pot fer una adjudicació directa, sinó que ho ha de passar per ple. Segons l'escrit del fiscal, l'alcalde era coneixedor d'aquest requeriment administratiu, perquè el secretari interventor de l'Ajuntament, abans que aprovés l'adjudicació directa, va emetre el seu informe contrari al procés que es plantejava. En aquest document, sempre segons l'informe de fiscalia que s'inclou en la informació de la vista, el secretari-interventor advertia l'alcalde que no podia fer la concessió directa per l'esmentat tema pressupostari, perquè la competència per a la contracció i tramitació d'aquest tipus d'expedient corresponia al ple i no a l'alcalde, i perquè Gorrea havia triat fer "un procediment negociat sense publicitat" que el secretar-interventor ja li deia que "és un model contrari a la normativa". El secretari encara hi veia un quart problema: l'obra no tenia en el moment de l'adjudicació el finançament suficient, perquè l'obra es pagava amb un ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i a l'esmentat ajut, concedit, li mancava l'autorització del departament d'Economia i Finances del govern català. Gorrea, que va tornar a ser alcalde del 2019 gràcies al suport que va rebre del regidor de Cs (el partit guanyador a les eleccions havia estat el PSC), va aprovar la contracció urgent el 19 de desembre del 2011 a l'empresa Construccions Jordi Riera per un valor de 209.000 euros. L'adjudicació directa es va aprovar en el ple del 29 de febrer del 2012.