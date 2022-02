El Campus Universitari Igualada-UdL, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, l’Ateneu Igualadí, el Rotary Club Igualada, el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i l’associació Disseny=Igualada, ha obert la convocatòria per una nova edició dels Premis Igualada Recerca Jove.

Els guardons tenen l’objectiu de promoure l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat, cicles formatius de grau superior i de la modalitat artística de cicles formatius de grau mitjà de la comarca de l’Anoia i reconèixer el seu esforç en l’elaboració dels treballs de recerca, així com la tasca dels seus tutors i tutores.

Poden optar als premis tots els estudiants matriculats en un centre d’ensenyament secundari de l’Anoia que aquest curs finalitzen els estudis de batxillerat, cicles formatius de grau superior (CFGS) i cicles formatius de grau mitjà (CFGM) de l’àmbit artístic. Els treballs de recerca han d’haver estat realitzats de forma individual, per un únic autor o autora.

Tres categories possibles

Els premis tenen tres categories: la científica i tecnològica, la humanística i social, i l’artística, totes tres dotades amb un primer premi -un obsequi valorat en 300 euros i un viatge de quinze dies a un camp internacional de joventut Rotary a un país europeu que atorga l’Ajuntament d’Igualada i el Rotary-; un segon premi -un obsequi valorat en 150 euros que atorga la Universitat de Lleida-; i un premi per al millor treball de recerca d’àmbit local entre els projectes que fan referència a Igualada i la Conca d’Òdena -150 euros que atorga l’Ateneu Igualadí-.

Els centres educatius han de seleccionar els treballs i presentar-los abans del 28 d’abril en el cas de batxillerat i abans del 8 de juny en cas de treballs de cicles formatius de grau superior i de la modalitat artística de cicles formatius de grau mitjà. Podeu consultar les bases de la 17a edició dels Premis Igualada Recerca Jove i accedir al formulari d’inscripció dels treballs a la web del Campus d’Igualada.

L’acte de lliurament dels guardons serà públic i tindrà lloc el dimarts 21 de juny del 2022 a les 18 h a la sala gran de l’Ateneu Cinema d’Igualada. Totes les persones guardonades hauran de presentar breument el seu treball durant l’acte d’entrega.

Presentació de l'edició

Aquest dimarts a la tarda s’ha fet la presentació de la 17a edició dels premis amb representants de les entitats impulsores. Hi han assistit el delegat del rector pel Campus Universitari Igualada-UdL, Carles Capdevila; la tercera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Governació i Talent de l'Ajuntament d'Igualada, Carlota Carner; els representants del Rotary Club d'Igualada Antoni Font i Vicenç López; el president del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada Xavier Barberà; i Xavier Vives, president de Disseny=Igualada i també en representació de l’Ateneu Igualadí.

Durant l’acte, Carles Capdevila ha posat en valor “l’exemple de col·laboració de totes aquestes institucions i entitats des de fa disset anys per premiar l’esforç dels estudiants i els seus tutors”.

En la mateixa línia, la regidora Carlota Carner ha destacat que els Premis Igualada Recerca Jove “són un reconeixement al talent que tenim al territori, amb especial èmfasi en l’àmbit de la recerca”. I en nom del Rotary, Vicenç López ha explicat que l’entitat “ha mobilitzat 8.000 joves de tot el món -entre els quals hi ha els guanyadors cada any dels Premis Igualada Recerca Jove- en activitats com camps de treball i intercanvis internacionals. Són experiències molt maques que els joves recorden al cap del temps”.