Igualada farà que els carrers Galícia, Aurora i Dansa d’Igualada, adjacents a la plaça de Cal Font, passin a tenir una plataforma única, compartida entre vehicles i vianants, amb prioritat per als segons. S’eliminen les voreres, que eren massa estretes. Les obres han començat aquesta setmana. Aquesta millora, que farà que els tres trams de carrer siguin totalment accessibles, seguirà el mateix format que presenta el carrer de l’Aurora en el seu tram entre el carrer de Santa Caterina i la Biblioteca Central. Aquesta actuació revitalitzarà els tres trams de carrer i donarà continuïtat a la Plaça de Cal Font. Hi haurà també una millor connexió de la zona comercial del centre d’Igualada. El cost és de 72.500 euros i el termini per executar la reforma, tres mesos