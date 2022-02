L’Ajuntament d’Olesa iniciarà un procés participatiu per definir el futur ús del solar que hi ha a entre els carrers del Metge Carrera cantonada amb carrer dels Arbres (conegut popularment com «Cal Sequis»), al barri de l’Eixample, per destinar-lo com a nou espai de lleure i d’esbarjo per a la ciutadania.

El solar comprès entre els carrers dels Arbres i del Metge Carrera es convertirà en un nou espai públic cèntric, per als veïns i a la ciutadania en general, al barri de l’Eixample, una zona densament poblada i amb manca d’espais verds i de lleure. El planejament urbanístic que recull el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal contempla la disponibilitat d’espais que queden lliures al municipi, com aquest.