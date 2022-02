El ple municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera va acordar l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Els canvis es van aprovar dimecres amb els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú, ERC, Esparreguera 2031, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit; l’abstenció de la CUP i el vot en contra de Ciutadans. Els canvis que s’incorporen inclouen dues opcions per calcular l’impost, la plusvàlua objectiva i la plusvàlua real, i són més favorables al contribuent ja que aquest podrà escollir l’opció que li sigui més beneficiosa.

En principi aquest nou sistema de càlcul suposarà una disminució de la recaptació municipal, tot i que això dependrà del volum de vendes a nivell immobiliari. Durant la sessió plenària, que es va celebrar telemàticament, també es va validar l’esborrany del conveni de col·laboració intermunicipal «Fem Xarxa, Fem Empresa» per la dinamització econòmica i empresarial del Baix Llobregat Nord i una modificació de crèdit per valor de 27.950 euros per a fer front, principalment, a la reparació i substitució de vidres trencats a diferents equipaments,