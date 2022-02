L’Ajuntament d’Igualada va organitzar una vigilància més estricta de les zones d’oci en el primer cap de setmana d’obertura amb la intenció d’evitar problemes amb els veïns. Aquesta actuació es mantindrà en els propers caps de setmana i la regidora de Governació de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha anunciat que es reunirà amb veïns per detectar els problemes que es vagin generant.

La regidora Carlota Carner ha explicat que des de l’Ajuntament «som conscients que l’obertura dels establiments de l’oci nocturn, després de tant de temps tancats, pot ocasionar molèsties veïnals, i per tant, ja hem començat una campanya per anar-nos reunint zona a zona amb els veïns per analitzar quines son les millors solucions per minimitzar les molèsties».

Carner també ha avançat que es demanarà la implicació i col·laboració dels locals d’oci nocturn perquè ajudin també a pal·liar i a minimitzar els efectes de la seva activitat.

Del balanç del primer cap de setmana d’obertura de l’oci nocturn, Carner ha destacat que els cossos de seguretat han treballat amb especial atenció efectuant diverses mesures preventives i de control per tal de garantir que les nits fossin el màxim de tranquil·les. Dels controls preventius efectuats el passat cap de setmana se n’han derivat deu denúncies: quatre diligències per alcoholèmies penals, dues denúncies administratives per alcoholèmia positiva i quatre denúncies per altres infraccions com per exemple la tinença d’estupefaents o infraccions de trànsit. També hi va haver una detenció a l’autor de danys materials a un vehicle.