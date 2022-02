El departament d’ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada ha equipat les quatre llars d’infants municipals amb material multisensorial per als més petits. El consistori i les direccions dels quatre centres educatius municipals del Rusc, la Rosella, l’Espígol i la Lluna, han decidit la millor intervenció per a crear espais d’estimulació multisensorial a les llars per la detecció precoç, l’estimulació sensorial i desenvolupament integral dels infants gràcies a una subvenció aconseguida de la Diputació de Barcelona.

La regidora d’ensenyament Patrícia Illa explica que «gràcies a la implicació dels mestres i direccions de les llars s’ha presentat un projecte que ha obtingut un finançament de 16.000 euros que hem destinat íntegrament a equipar amb aquest tipus de material basat en les textures, la llum, el so i el moviment, les quatre llars d’infants municipals». En aquesta inversió s’inclou compres i adquisicions de mobiliari modular, pufs, transformables i elements ergonòmics.