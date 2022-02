Un nou camí permet anar caminant des del nucli urbà d’Òdena fins a Igualada seguint el traç de la Riera d’Òdena. Després de set anys de feina, l’impuls de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i el finançament de la Diputació de Barcelona s’ha fet realitat un projecte que ha tingut un cost de prop d’un milió d’euros: el camí fluvial de la Riera d’Òdena. L’obra s’ha inaugurat formalment aquest dissabte amb una passejada oberta a tothom, que ha comptat amb més de tres-centes persones, entre les quals diverses autoritats i representants d’entitats excursionistes que han volgut participar en el recorregut del nou camí que permet admirar des d’una altra perspectiva elements d’interès paisatgístic, ambiental i patrimonial de la Conca d’Òdena que fins ara romanien pràcticament inaccessibles.

Una comitiva ha sortit de la Torre del Castell d’Òdena i l’altra de Cal Badia d’Igualada, i s’han trobat en un punt intermedi del recorregut, sota el Cementiri Nou d’Igualada, on s’ha ofert un refrigeri als assistents i s’han fet salutacions institucionals a càrrec de l’alcalde d’Igualada i president de la MICOD, Marc Castells; l’alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera; i el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, acompanyats del president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, i diversos alcaldes i regidors dels municipis de la Conca d’Òdena. L’alcalde Marc Castells ha remarcat que “l’espai públic és de la gent i és feina de les administracions posar-lo a disposició de la ciutadania”, i ha recordat que aquest tram és una petita part d’un projecte molt ambiciós, la Via Blava Anoia, que ens permetrà anar caminant des de la Conca d’Òdena fins al mar seguint camins fluvials. L’alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera, ha convidat a la ciutadania a usar aquest nou camí que escurça la distància entre municipis, i el diputat Pere Pons ha explicat que la Diputació de Barcelona continua treballant per obrir més camins que “siguin també motor econòmic del territori perquè acolliran activitat patrimonial”.

Des d’aquest dissabte, doncs, el nou camí fluvial de la Riera d’Òdena, de 7’28 km de llargada, ja és transitable a peu, en bicicleta, a cavall o bé en altres mitjans no motoritzats. L’obra ha servit per recuperar i millorar l’hàbitat natural de la ribera i el conjunt de l’espai fluvial i obrir-lo a la ciutadania perquè els vianants puguin descobrir elements d’interès geològic com els xaragalls de margues blaves, elements d’interès paisatgístic com les vistes panoràmiques del Puig Aguilera o els conreus agrícoles de secà a l’entorn del paratge El Coto, i elements d’interès cultural i arquitectònic com el Castell d’Òdena o el Cementiri Nou d’Igualada. Un cop creuat el pont de Can Riba, el camí segueix el traçat de l’Anella Verda d’Igualada, i finalitza a la desembocadura de la riera d’Òdena al riu Anoia, on enllaça amb la Via Blava Anoia Fase 1. Aquest nou camí fluvial dignifica i conserva l’espai natural, l’apropa a la ciutadania i ajuda a vertebrar la Conca d’Òdena. Forma part del projecte Parc Fluvial Anoia, que inclou el riu Anoia, la riera de Castellolí i el torrent de Güells, a més de la Riera d’Òdena.

Tots ells es connectaran a la Via Blava Anoia que ha d’unir la Conca d’Òdena fins al mar a través de les lleres dels rius Anoia i Llobregat, en un projecte promogut per la Diputació de Barcelona i pressupostat en 4 milions i mig d’euros finançats a través dels ajuts europeus Next Generation. D’aquí a dos mesos es licitaran les obres de 18 quilòmetres de nous recorreguts. La MICOD La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) és una associació formada per 7 municipis de la comarca de l'Anoia, tots ells situats a la Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. L’entitat va néixer al 2001 per donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, i té com a objectiu unir esforços i recursos per gestionar serveis d'interès comú en diferents àrees com la promoció econòmica, la igualtat de gènere, serveis d'ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb el medi ambient i la mobilitat, entre d’altres. Enguany celebra els vint anys d’existència