El grup de Poble Actiu ha presentat als igualadins la seva proposta de reforma del Passeig Verdaguer, que parteix del principi essencial de donar prioritat als vianants i ciclistes. És un dels grans objectius per bona part de les formacions d’Igualada. ERC, en les darreres eleccions va presentar una proposta de convertir una part del passeig en un pàrquing i vial subterrani, per exemple. Diuen els cupaires de Poble Actiu que tenen «una visió de millora de la seguretat i la sostenibilitat en la mobilitat per aquesta gran artèria d’Igualada».

La proposta contempla passar els carrils bici a l’exterior de la zona de vianants, un per cada sentit de circulació, segregat tant de la calçada com de la vorera. Per això, quedaria un sol carril de circulació i aparcament en cada sentit de circulació. La proposta contempla també la incorporació de jocs i bancs al mig de la zona de vianants, per assegurar que fomenti la interacció social i no sigui només un espai de pas, i reemplaçar el paviment per un antilliscant per evitar els continus accidents quan hi ha pluges. Finalment, la proposta contempla limitar a 30 la velocitat als carrils de circulació motoritzada.

La proposta ha estat explicada als veïns durant aquest mes de febrer. Fonts de la formació han indicat que «molts ciutadans es van interessar per la proposta i van reclamar a la formació que fes el possible perquè aquesta tirés endavant». Per això, els regidors de la formació informen que «estudiarem com forçar al govern a tirar endavant aquesta acció des de l’oposició», Tanmateix, conscients del poc interés pel govern actual, afirmen que esperen aconseguir guanyar les properes eleccions del maig de 2023 per assegurar-ne el desenvolupament sense renunciar a tots els aspectes de seguretat i sostenibilitat que contempla la proposta. Els regidors de Poble Actiu «millorant les infraestructures per a la mobilitat en bicicleta i assegurant un transport públic de qualitat».