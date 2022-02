El Consorci Sociosanitari d’Igualada instal·larà 118 plaques fotovoltaiques a la coberta nord de la Residència Pare Vilaseca. Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum que suposarà una mitjana d’estalvi anual de 7.989,4€ en els costos energètics de l’equipament i suposarà una reducció de l’emissió de 21,51 tones de CO2.

El president del Consorci Sociosanitari d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que aquesta nova instal·lació segueix l’aposta d’ubicar instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes dels edificis i equipaments públics.

Castells ha explicat que Igualada, recentment, ho ha fet l’escola Emili Vallès i al poliesportiu de les Comes on, a banda de la funció de generació d’energia verda i sostenible, la instal·lació compleix també la funció didàctica de mostrar als usuaris dels equipaments el funcionament i utilitat d’aquestes instal·lacions com ha explicat l’alcalde.

L’alcalde d’Igualada també ha avançat que properament també s’instal·laran plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau de la Brigada Municipal. La instal·lació fotovoltaica de la Residència Pare Vilaseca tindrà un cost de 37.854,05 euros que quedarà amortitzat en 4,7 anys.