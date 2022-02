Calaf recupera la celebració del Carnaval amb la majoria dels actes que es feien en prepandèmia. Com es habitual arribar una setmana després del dijous gras. El divendres 4 de març hi haurà una festa de disfresses de temàtica guiri i el torneig de duro, i dissabte, la rua de botigues, el Concurs de Carrosses i Comparses, el pregó de les Reines Pellofes, el correbars i el ball de disfresses amb els grups La Social Disfunktion, Sybarites i Dj. Sendo.

El divendres 4, a partir de les 22.30h, a l'envelat, ubicat al pàrquing de l'antiga serradora, es donarà el tret de sortida als actes amb “La Festa Guiri” i el torneig de duro "Posa-me-la dura". Per participar al torneig, caldrà inscriure's a lapolsdelaterra@gmail.com fins al 3 de març pagant un preu de 10 euros per parella.

Durant tot el matí de dissabte 5, hi haurà una rua de botigues pel mercat i comerços participants. A partir de les 16.30h, des del Casal de Calaf i a ritme de Batukades, començarà la “Gran Rua i Concurs de Carrosses i Comparses” que es desplaçarà fins a l'envelat on a les 19h hi haurà “El pregó” de les Reines Pellofa i l'entrega de més de 1.000 euros en premis. L'Ajuntament ha explicat que els veïns que vulguin participar al 14è concurs de carrosses i comparses caldrà inscriure's també fins al 3 de març a lapolsdelaterra@gmail.com, indicant el nom, persona de contacte, telèfon, tipus de carrossa (remolc, plataforma, cotxe...), Per participar hi ha unes bases a disposició.

A les 20.30h a la plaça dels Arbres, s'iniciarà la “XV Mamada”, un correbars pels establiments col·laboradors. Per participar-hi, els organitzadors també indiquen que caldrà comprar un tiquet per un cost de 20 euros que inclou 6 pintxos +6 cerveses/vi + postres + entrada al ball de disfresses + mocador de record). Els tiquets es podran adquirir al Cafè del Casal i Ke Diví fins el dijous 3 de març.

Finalment, a les 24h, a l'envelat, hi haurà el "Ball de disfresses" amb La Social Disfunktion, Sybarietes i Dj Sendo. El preu de l'entrada serà de 5 euros per a persones amb disfressa i 7 euros per les que no. A les 02h de la nit, s'entregaran els premis del ball.