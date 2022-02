Igualada ha obert al públic aquesta setmana l’Espai Malla, «un espai tecnològic, destinat a la formació en les noves tecnologies de fabricació digital, i obert a tot aquell que des de l’art, l’acció social, la ciència, l’artesania o l’afició vulgui crear i portar a terme un projecte amb el maquinari disponible», segons expliquen els seus impulsors. El nou centre es troba a les dependències de l’Ateneu Igualadí.

Les aportacions de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada, i també nombroses donacions d’aficionats i professionals del disseny, han permès crear aquest taller tecnològic. Aquestes aportacions s’han pogut equipar amb una moderna talladora làser, diverses impressores 3D, una termoformadora, un plotter de vinil i una font d’alimentació regulable, a més d’ordinadors, soldadors i eines diverses que es posaran a disposició dels creadors.

L’associació Espai Malla ja té en marxa diversos cursos de robòtica, modelatge en 3D i tall làser. S’hi ha iniciat un taller per a la fabricació d’un mesurador de CO2 per a escoles, amb persones sense experiència tecnològica. Entre altres activitats programades, s’està formant un grup de dones interessades no solament a la tecnologia, sinó també al bricolatge i la mecànica.

Existeixen altres equipaments similars al territori, com ara els FabLabs de Terres de l’Ebre, Sant Cugat o Barcelona, la xarxa d’ateneus de fabricació municipals a la ciutat de Barcelona. Hi ha qui defineix aquests espais com a generadors de futurs i, per tant, nous centres culturals o biblioteques del segle XXI.

Espai Malla és una iniciativa de les associacions professionals TICAnoia i disseny=igualada, juntament amb l’Ateneu Igualadí i grups del moviment maker. A causa de la manca d’equipaments de protecció sanitària a l’inici de la pandèmia de la covid-19, gent de tota la conca d’Òdena es va organitzar per dissenyar i fabricar, amb impressores 3D i altres procediments, respiradors i equips de protecció. L’experiència va ser el catalitzador d’un projecte que ja havia estat proposat anys enrere.