L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va mostrar ahir la seva «confiança absoluta» en la feina dels Mossos d’Esquadra que investiguen el cas de violació de l’1 de novembre a la capital de l’Anoia. Per aquests fets, els Mossos no han pogut detenir fins ara a ningú.

Castells, que ahir va fer una xerrrada davant d’una cinquantena d’alumne de Ciències Polítiques de la UPF, va dir que entén «la desesperació dels familiars», mentre no hi ha avenços substancials. La noia violada va haver de ser hospitalitzada i ha estat intervinguda en diverses ocasions. Els fets van tenir lloc a la sortida d’una discoteca del polígon de les Comes, mentre feia el recorregut per anar a buscar el tren i tornar al seu poble. L’alcalde també va recordar que el consistori ha instal·lat ja cinc càmeres de seguretat a l’entorn de la discoteca i que l’Ajuntament està en vies d’instal·lar-ne «quinze més».