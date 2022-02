Les dades del balanç de criminalitat que ahir va fer públiques el Govern de l’Estat indiquen que la ciutat de Vic és la que ha tingut l’increment més gran en termes generals durant el 2021. A Igualada, però, hi ha hagut un increment molt important de delictes relacionats amb el sexe.

Els delictes que més pugen a Vic són els relacionats amb el tràfic de drogues, mentre que a Manresa l’increment més significatiu és en els homicidis i assassinats, tenint en compte, però, que el 2020 no n’hi havia hagut cap i el 2021, tres

La comparativa de criminalitat feta pública pel Ministeri de l’Interior amb informació de totes les policies de l’Estat està distorsionada perquè l’any de partida va estar marcat pel confinament estricte. Els delictes a Manresa, Manlleu i Vic es troben per sobre de la mitjana de Catalunya, on en global els fets delictius van incrementar un 10,6%.

Igualada és la ciutat de la Catalunya Central on més creixen els delictes sexuals. En concret, el 2021 va haver-hi 24 delictes contra la llibertat i intimitat sexual (6 per agressió sexual amb penetració i 18 per altres delictes contra la llibertat sexual). El 2020, en canvi, van haver-hi 6 delictes d’aquesta tipologia. Es dona el cas que per la celebració de Tots Sants del 2021 va tenir lloc a Igualada la violació d’una menor a la sortida d’una discoteca. De moment, la investigació segueix oberta i no hi ha cap detingut.

Els delictes sexuals amb penetració s’han disparat fins a un 53% a les comarques de Barcelona durant el 2021. Segons l’estadística que publica el Ministeri, l’any passat a la demarcació es van registrar 436 casos, als quals cal sumar-hi 2.406 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual (41,3% més que el 2020).

En global, el nombre d’infraccions penals registrades a la demarcació va pujar un 9,4% amb 296.666 casos registrats, un augment que s’explica, en part, perquè en l’anterior any es va produir el confinament per la pandèmia de la covid-19. Entre les dades també destaquen els casos de segrest, que van passar de 3 a 8 (+166,7%) i els homicidis dolosos i assassinats consumats, que es mantenen amb un total de 36.

Pel que fa als homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa, es registra un augment del 26,9% amb 137 casos (108 el 2020), un augment que també es replica en el cas de delictes de lesions, amb 2.161 i un augment del 35,2% (1.598 el 2020).