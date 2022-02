La proposta Experiència Artesana ha reunit 150 participants en les quatre jornades celebrades aquest febrer, centrades en l’artesania i el talent creatiu. La iniciativa la impulsen el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Copons, Sant Martí de Tous, El Bruc i La Llacuna. A través de la seva programació, Experiència Artesana, segons ha explicat els seus impulsors, "vol acostar aquesta cultura tant als creadors, que tenen una relació més professional amb l’artesania, com al públic local que, d’una manera més àmplia, ha pogut percebre-la des d’un vessant més lúdic o vivencial". Aquestes trobades s'emmarquen en el projecte Anoia en Transició, impulsat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i els municipis de Copons, La Llacuna, Sant Martí de Tous i El Bruc que té com a objectius la lluita contra el despoblament i la dinamització dels entorns rurals de l'Anoia, a través d'una activitat com és l'artesania creativa i contemporània.

El Bruc ha donat el tret de sortida a l’esdeveniment amb el workshop formatiu “L’artesania, una professió apassionant però també rendible”, impartit per Mònica Rodríguez, fundadora d’Empresas Creadoras, on el grup de professionals artesans i creatius participants han pogut reforçar els seus projectes artesanals amb diferents eines personalitzades. Sant Martí de Tous ha acollit l’activitat “L’Artesania al Cinema”, amb set projeccions documentals al voltant de l’artesania presentades a la II i III Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania. Un cop finalitzades les projeccions, es va organitzar un debat, on experts i expertes del sector, com Marina Calls, d’Artesania de Catalunya de la Generalitat, Victòria Rabal, directora del Museu Molí Paperer de Capellades, i David Hierro, comissari de la mostra, van dialogar amb el públic assistent, entre el qual es trobava la directora i una de les protagonistes de l’audiovisual “Entre Redes”, Amalia Puglia, que al mateix temps és la dissenyadora d’aquest projecte artesanal.

Copons i l’artesania experimental, han estat els protagonistes de la tercera activitat, “Artesania en Cuir”. Un taller monogràfic on Olya Dubovik, artista i coordinadora i professora del cicle de pell de l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps d’Igualada, va proposar al grup de participants una visita als horts de Copons, un espai de gran riquesa paisatgística, on cada persona va poder inspirar-se en el paisatge i plasmar-lo en pintura sobre la pell, per després realitzar tot el procés artesanal fins acabar la peça, una bossa de cuir.

El punt i final a les activitats el va posar La Llacuna aquest passat divendres, amb la proposta “L’Artesania a la Taula”, on es va debatre sobre el paper que juga l’artesania dins l’experiència gastronòmica. Un diàleg entre Glòria Ferrer i Eulàlia Oliver, del Taller Bugambilia, Sandra Rubio, de Sanfang, i el xef Sergi Ortiz, del restaurant L’Antic Forn de Cervera. Cecília Gónzalez, del taller Desdemas, va donar el torn de paraula als participants, que van compartir les seves reflexions. Un cop acabat l’acte, el públic va poder gaudir d’una exposició de diferents peces de vaixelles artesanes de les ceramistes participants i, alhora, degustar un dels vins d’altura del Celler Grapissó de La Llacuna. Van assistir a l’acte el conseller de Cultura del Consell Comarcal, Dani Gutiérrez, el gerent de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, Sergi Vilamala, i la regidora de l’Ajuntament de la Llacuna, M. Rosa Busquet.

Paral·lelament a la programació, Experiència Artesana ha dinamitzat la proposta Tallers Oberts, on alguns artesans de la comarca han obert els seus espais de treball per donar a conèixer el seu treball amb molt bona acollida per part del públic. Aquesta acció finalitza el proper cap de setmana, amb la visita al taller de cuir Nubuckcuir.

El Consell Comarcal de l’Anoia, l’equip organitzador d’Experiència Artesana i els quatre ajuntaments participants fan un balanç molt positiu de la iniciativa i del que representa pel territori i per tota la comunitat artesana de l’Anoia el fet que es puguin seguir consolidant propostes de cultura artesana al territori i els seus municipis rurals, oferint oportunitats i equilibrant la igualtat territorial.