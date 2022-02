Igualada podria formar a partir del proper curs un centenar de joves en el grau d’Infermeria, amb la qual cosa més que doblaria la proposta actual (una línia de 45 alumnes). La Univeritat de Lleida, de qui depenen els estudis de la capital de l'Anoia, ha demanat al departament de Recerca i Universitats que poder créixer el curs 2022-2023 en 40 places al campus de Lleida i en 55 al d’Igualada. D’aquesta manera formaria uns 200 joves, 105 a Lleida i 100 a Igualada. La xifra l’ha avançat Unportal i l’ha confirmat a aquest diari Carles Capdevila, delegat del Rector de la UdL al Campus d’Igualada.

Capdevila ha explicat que a hores d’ara, però, la petició es mou en una forquilla que va de les 15 a les 55 places noves. Aquesta variació es deu al fet que el grau requereix com a formació obligatòria la realització d’un alt nombre d’hores de pràctiques, i en aquests moments, la Universitat està pendent de tancar acords amb diferents centre, com ara l’Hospital de Martorell i el de Vilafranca, per poder garantir que tots els alumnes matriculats podran tenir les seves pràctiques. Allò que està segur en aquests moments és que a l’Hospital Universitat d’Igualada se’n podran formar 15 més, però la resta fins a les 55 totals depenen d’acords no signats a hores d’ara. Capdevila, però, és optimista i assegura que «la Universitat de Lleida està treballant per tancar els acords amb els hospitals abans que el més de març el departament d’Universitats emeti l’informe definitiu aprovant l’oferta del curs 22-23.

A la Catalunya central es podria oferir formació en infermeria a unes 250 alumnes cada curs. A les 100 places que hi podria haver a Igualada s’han d’afegir les 150 que aquests any ja s’han ofert a Manresa (FUB-UVic-CC). De fet, formalment, la UVic-CC també ha de sol·licitar una ampliació de places, de 120 a 150, però és que aquest curs ja té aquesta xifra d’estudiants. Abans de començar el curs actual, davant la necessitat de crear places d’infermeria, el departament ja va demanar a la FUB que inclogués 30 joves més en la seva formació.

La Universitat de Lleida, l’Ajuntament d’Igualada i la Generalitat estan construint un nou Campus de Salut a l’Antic Hospital que tindrà la capacitat per assumir aquest creixement