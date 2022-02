L’Associació Cultural Camp del Rei organitza el Carnaval Infantil a Vilanova del Camí després del parèntesi de l’any passat. La festa serà una mica diferent de la d’anys anteriors. Per seguretat no es donarà el berenar als infants. A més, l’organització ha decidit no mantenir la desfilada de disfresses, que es feia en un interior. Aquest any, el Jurat, com explica el president de l’entitat, Manolo Cano, farà una part important de la seva feina, durant el recorregut. Es farà el 5 de març.