Aquest dimecres s’ha presentat el programa d’actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones a la Conca d’Òdena. La setantena d’actes programats arrenquen avui i s’allargaran fins a finals de març, i van adreçats al conjunt de la ciutadania per reivindicar els drets i llibertats de les dones, posar en valor la lluita feminista que ha permès fer passos endavant, i apoderar noies i dones.

D’entre les activitats més destacades hi ha nombroses exposicions per fer visibles les dones, diverses xerrades i taules rodones, com ara el cicle de xerrades contra el patriarcat, la presentació de la Biografia de Nativitat Yarza, un col·loqui sobre les bruixes, una taula rodona amb set dones referents de feminismes organitzada des de l’escola Gabriel Castellà, una conferència de l’artista Teresa Riba a Òdena, una xerrada sobre cicle menstrual a Castellolí o una taula rodona sobre dones en l’àmbit educatiu a La Pobla de Claramunt.

També s’organitzen diversos tallers per a joves sobre sexualitat a Vilanova del Camí, o tallers de pintura tèxtil i estampació de bosses de tela a Cal Badia d’Igualada i a la Cooperativa de Castellolí.

A Santa Margarida de Montbui, la rapera Mis Raisa –una jove que planta cara a la discriminació i als prejudicis pel fet de ser dona, migrada i musulmana-, parlarà d’interseccionalitat. El programa d’actes també inclou teatrefòrums sobre temàtiques com l’assetjament en l’etapa adolescent o les noves masculinitats, a més de caminades i marxes.