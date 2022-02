El grup de monitors i monitores de l’entitat Agrupament Escolta Torxa es desvincula del Centre Maristes d'eScoltes (CMS) i es veu obligat a fer un canvi de nom en la nova etapa, ja que, segons han explicat, la Fundació Champagnat, de la qual depenien orgànicament, no els ha deixat continuar amb el nom després que ells decidissin abandonar el projecte escolta que els maristes duen a terme. L'Agrupament que fins ara era conegut com a Torxa, a partir d'ara es dirà La Flama. El nom s'ha triat en un procés participatiu intern.

L'Agrupament ha fet públic aquest divendres 25 de març que arran de la seva sortida del Centre Maristes d’eScoltes (CMS) han entrat amb un conflicte que podria haver acabat en actuacions judicials. Asseguren que els motius pels quals van decidir marxar del CMS amb una "desvinculació total amb l’entitat” estan relacionats amb el funcionament i la pedagogia de l’entitat. Des de l’equip de monitors han diferenciat entre el Centre de Maristes eScoltes i l’escola Maristes Igualada, que "no ha sigut en cap cas, allò que ha fet que marxem del CMS”. I han recalcat que l’escola “sempre ha mantingut una relació cordial amb nosaltres, mostrant el seu suport cap a la nostra activitat i posant-hi totes les facilitats”. L’agrupament ha anunciat que han passat a formar part d’Escoltes Catalans, que és una entitat que “cobreix totes les necessitats que teníem com a cau”.

Davant la impossibilitat de sortir com a agrupament del CMS per impediments legals, van optar per marxar en bloc, incloent-hi famílies, escoltes i monitors i monitores. Arran d’aquesta sortida, es va iniciar un procés de negociació amb la Fundació Champagnat, que reivindicava quedar-se amb el nom, el logotip i part dels diners i el material de l’entitat, segons la versió que ha donat el grup igualadí. Les mateixes fonts han explicat que "després de mesos de negociació, quan l’agrupament volia començar a concloure el procés, Fundació Champagnat va alertar-los que si seguien mantenint el nom històric, Torxa, optarien per la via judicial per qüestions derivades d’aspectes com denominació social, nom comercial, infracció de marca o competència deslleial”. L'agrupament ha decidit canviar de nom i per escollir-lo van explicar la situació a “tota la comunitat del cau” i van convocar un procés participatiu de recepció i votació de propostes, on van participar, també, “altres generacions”.

El membres dels escoltes igualadins han afirmat que "al llarg d’aquest procés, des de Fundació Champagnat se’ns ha desgastat, se’ns ha apartat de la negociació en certs moments, i hem tingut la sensació que se’ns ha tractat amb condescendència per part dels representants de Fundació Champagnat”.

El nou nom que s’ha presentat és Agrupament Escolta La Flama i “pretén mantenir la idea del foc que cremava al torxa", segons han explicat aquest divendres. "El foc que ens mou dia rere dia per fer escoltisme, aquella flama que duem a l'interior i que ens fa voler ser millors persones en el món on vivim”, segons han declarat.