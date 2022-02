Igualada recupera la producció d'oli plantant 70 oliveres en un acció que té, com a motiu principal, una finalitat educativa, per als infantis i per a la societat en general. Aquest dissabte, l’Ajuntament d’Igualada amb el Consell d’Infants de la ciutat farà una plantada de 70 oliveres en un dels terrenys de la ciutat a Sesoliveres, en una zona molt propera a l'actual campus universitari. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells ha explicat que el govern de la ciutat vol convertir aquest camp d’oliveres en un “espai didàctic per a totes les escoles d’Igualada on poder mostrar de primera mà, com era la producció tradicional d’oli a casa nostra tal i com feien els nostres avantpassats, posant en valor en nostre passat agrícola”. Les oliveres seran d'una varietat altament productiva, l'arbequina.

L’any 2016 l’Ajuntament i el Sindicat de Pagesos ja van fer una primera passa en la recuperació, rehabilitació i reobertura per a usos culturals de l’antic Celler del Sindicat i Molí d’Oli, un edifici modernista de l’arquitecte Cèsar Martinell. Ara es vol fer un pas més, recuperar la producció d’oli amb segell 100% igualadí. Aquest dissabte 26 de febrer a les 11 del matí es plantaran un centenar d’oliveres a la zona de Sesoliveres, que deu precisament el seu nom a la gran presència d’oliveres que hi havia. Els encarregats de fer-ho seran els integrants del Consell dels Infants, ajudats per pagesos del territori. La jornada, oberta a tothom, pretén ser una jornada festiva que rememori la història agrícola de la nostra ciutat. Durant la plantada s’oferirà pa torrat amb oli a tots els assistents. El manteniment d’aquestes oliveres es esdevindrà una activitat educativa oberta a les escoles i als centres oberts per tal de poder viure de primera mà tots i cadascun dels passos de l’elaboració d’oli de forma tradicional. Anualment es collirà la producció d’aquestes oliveres i el Sindicat dels Pagesos en farà una producció limitada que es comercialitzarà sota el nom de “Sesoliveres”. Els guanys d’aquesta comercialització es destinaran al manteniment d’aquestes oliveres i l’elaboració i comercialització del producte.