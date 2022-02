Calaf tindrà una residència per a gent gran. El ple de Calaf ha aprovat per unanimitat el projecte constructiu per fer una residència al municipi. El ple va recuperar la presencialitat després dels mesos en què la pandèmia ha fet inviable poder fer reunions dels regidors a les sales municipals..

El projecte executiu estava redactat des del 2013 i a finals del 2021 es va demanar als arquitectes Claparols Llach- Pericas que en fessin una actualització per ajustar-se a les necessitats i normativa actuals.

Segons va explicar Jordi Badia, alcalde de Calaf, enguany s’ha decidit recuperar i apostar per aquest projecte de residència, ja que actualment es pot garantir la concertació de places públiques per part de la Generalitat i perquè hi ha la possibilitat d’aconseguir fons Europeus Next Generation per finançar les obres.

En la mateixa sessió plenària es va acordar que l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) (el congegut com a plusvàlues). El coeficient que s’aplicava fins al 2021 era del 29,35% i a partir d’ara s’aplicarà un percentatge en funció dels anys transcorreguts entre la compra i la venda del terreny. El 1r any un 30%, del 1r al 9è un 29%, del 9è al 15è un 25% i a partir de 16 anys un 20%. També s’aplicarà una bonificació del 25% de la quota de l’impost en aquelles transmissions que afectin l’habitatge habitual per causa de mort a favor dels descendents de 1r grau i adoptats, cònjuges o ascendents de 1r grau.

L’oposició es va abstenir en aquest punt perquè consideren que s’apliquen massa excepcions a la SAREB i perquè per causa de mort creuen que no s’hauria de tributar i caldria aplicar almenys el 90%, segons va dir Joan Caballol de Junts per Catalunya. La regidora del govern Montse Mases, va aclarir que, en funció de com avanci l’any, s’anirà modificant, ja que ara per ara és difícil preveure i fer suposicions del que es recaptarà o com anirà.

Registre d’entitats

D’altra banda, també es va aprovar per unanimitat el reglament del registre d’entitats, per facilitar i regular els tràmits necessaris a les associacions; i el model actualitzat de declaració de béns i activitats dels membres de la corporació, un document que els regidors i regidores tenen l’obligació de presentar quan inicien i acaben el mandat. També es va aprovar el reglament del servei del cementiri municipal, ja que no s’havia actualitzat des del 1989 i tant la situació com el servei havia variat molt. En aquest cas, però, el grup del GiC hi va votar a favor i Junts per Catalunya es va abstenir.