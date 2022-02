Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van denunciar dijous dos menors d’edat que es dedicaven a donar falses alarmes als cossos de seguretat que van fer activar la policia per fets que no s’havien produït. Els van detenir com a presumptes autors d’un delicte de desordres públics continuats.

Entre l’1 i el 23 de febrer es van rebre un total de 26 trucades al telèfon d’emergències 112 sol·licitant la presència policial a la població de Calaf (Anoia). En tots els casos es va activar de forma urgent diverses dotacions policials, les quals comprovaven en arribar al lloc que els fets denunciats eren falsos. Davant d’aquests fets reiterats, els Mossos van obrir una investigació on després de diferents gestions van esbrinar que les trucades venien de tres telèfons diferents. I en cada una de les trucades es feien passar per una persona diferent.