Responsables polítics de Salut Pública dels ajuntaments d’Olesa de Montserrat, Esparreguera i Abrera s’uneixen per reclamar millores als respectius CAP. La trobada ha tingut lloc aquesta setmana a l’Ajuntament d’Olesa entre Ada Agut i Domènech, regidora olesana; Emmanuel Ortí López, d’Esparreguera, i Sara Roca i Ibáñez, d’Abrera.

Tot i que la incidència de la covid-19 va minvant, els serveis que es van retallar no s’han recuperat. Hi ha menys hores d’obertura del centre (ara és fins a les 8 del vespre i abans era fins a la mitjanit), i les urgències s’atenen a Sant Andreu de la Barca o a l’Hospital de Martorell. Creuen que el servei mèdic és «del tot insuficient». I també asseguren que hi ha dificultat per contactar amb el CAP telefònicament, hi ha llargues cues i les llistes d’espera són cada dia més llargues, tant per al metge de família com per als especialistes.