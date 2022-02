Copons és un petit municipi de l'Anoia de 300 habitants. Està envoltat de natura i té un teixit associatiu molt actiu. Des de fa uns mesos compta amb un espai de creació i de residències artístiques que han batejat com a Copons In Loft. Un dels seus impulsors, Ricard Espelt, que també és investigador a la UOC, explica que es tracta d'un centre de cultura i recerca contemporània que té per objectiu dinamitzar culturalment el poble. "Aquí poden venir des de persones que vulguin fer composició musical, fins a fotògrafs o projectes de dansa contemporània", detalla. A més, a banda de l'espai que ofereixen gratuïtament als creadors -un apartament completament equipat- també s'aprofiten altres racons del poble com la sala polivalent.

Allunyar-se de l'entorn quotidià i buscar un lloc on poder-se dedicar exclusivament a crear. Aquest és l'objectiu de molts artistes que busquen fugir del bullici diari i fer residències en espais allunyats de les grans ciutats. El petit municipi de Copons ofereix, des de fa pocs mesos, un espai que compleix aquests requisits. Es tracta del projecte Copons In Loft, una iniciativa en clau de "recerca i cultura contemporània" que també ofereix la possibilitat de fer residències artístiques i interactuar amb l'entorn i la comunitat, segons detalla a l'ACN Ricard Espelt, un dels impulsors. Copons In Loft ofereix un apartament on el creador pot allotjar-s'hi de manera gratuïta i desenvolupar el seu treball. A més, també se li proporcionen altres espais com ara un taller d'arts plàstiques i pintura, la sala polivalent del poble o espais a l'aire lliure. "Hem treballat molt a nivell de disseny perquè fos un espai còmode i agradable i hem intentat crear una àuria adequada", relata Espelt, que afegeix: "La idea és que els artistes puguin treballar de forma tranquil·la en harmonia amb l'entorn i que tinguin comunicació amb la comunitat de persones que hi viuen". La iniciativa anoienca té com a referent el projecte del Konvent, un antic convent de monges de finals del segle XIX ubicat a la colònia tèxtil de Cal Rosal (Berguedà) i que s'ha reconvertit en un centre artístic multidisciplinari. "El nostre és un projecte molt més petit i iniciàtic però són un dels nostres referents, sobretot pel seu plantejament honest", explica Espelt. Alguns dels artistes que ja han fet una residència a l'espai de Copons són el músic Santi Careta i la formació Valentina & The Electric Post. També s'hi ha fet una exposició del jove dibuixant Adrià Solé i la companyia de danses urbanes Move in Vein ha portat el seu projecte 'O'Varias', un espectacle multidisciplinari que proposa una reflexió crítica "sobre la realitat de les dones en un sistema heteropatriarcal i capitalista". El darrer projecte que ha vist la llum és l'exposició 'Nit de pedra seca', que es pot veure fins el 20 de març en el marc del festival de fotografia FineArt d'Igualada. L'exposició s'ha creat a partir del treball de vuit fotògrafs, que han fet diverses residències a Copons. La mostra es pregunta per la utilitat actual d'aquest tipus de construccions i s'estructura en diferents blocs que dialoguen entre ells. Copons in Loft té oberta la convocatòria per projectes de pintura de gran format i també per a microconcerts.