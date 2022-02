Avui s’inicien les obres d’accessibilitat al cementiri de Vilanova del Camí. Tindran una durada de tres setmanes i serviran per crear diferents passadissos per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda i als vehicles amb rodes, com els cotxets infantils. Aquests passadissos es faran amb formigó imprès i tindran un metre i mig d’amplada.

Primer s’actuarà a l’ala dreta i, després, es faran els passadissos de l’ala esquerra.