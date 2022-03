L'Hospital Universitari d'Igualada ha engegat una campanya de mecenatge per aconseguir fons per reformar l'hospital de dia oncològic, un projecte valorat en 400.000 euros i que es finançarà, parcialment, a través de l'herència d'un particular, que ha donat 158.000 euros. La reforma vol convertir l'hospital de dia en un espai "més humanitzat", segons ha detallat la gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós.

Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, celebra que el projecte donarà una major intimitat als pacients, una reivindicació que fan els mateixos usuaris. El centre atén més de 250 pacients oncològics cada any i la idea és que el nou hospital sigui una realitat abans d'acabar el 2022.